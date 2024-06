Gracie Bon: ‘Ya me convencieron, perderé peso'

La influencer y empresaria Gracie Bon anunció que bajará de peso y no será la gordita de siempre.

Aunque esto parezca una declaración de derrota por la cantidad de críticas que recibe en su contra, lo cierto es que es para los "haters", pues ella no tiene pensando cambiar para nada.

"YA me convencieron, perderé peso, ya no seré la misma gordita de siempre. He decidido que por mi salud debo perder ese peso EXTRA, y ese es el peso que tienen las opiniones negativas de mí, ya sea gordita o delgada, operada o no operada de cualquier forma siempre critican", dijo.

Recalca: "Así que vayan acostumbrarse a verme tal cual con piernas grandes, estrías y celulitis en todos lados, no voy a dejar de salir a la calle o usar ropa que me encanta porque a algunos no les gusta. Ahhh, y mientras escribo esto me estoy comiendo una hamburguesa",

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio