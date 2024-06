Gracie denuncia que fue víctima de burlas en Disney por su físico

La empresaria e ingeniera del amor Gracie Bon mostró su molesta y dio a conocer los problemas que sufre cada vez que sale a la calle, esto su llamativa figura.

Ella estuvo por Disneyland junto a sus sobrinos para divertirse, sin embargo, una vez llegó al lugar todos la miraron de manera despectiva, con burlas y gestos no tan agradables.

Gracie detalló en un video, que fue víctima de “body shaming”, término anglófono que significa, avergonzar o burlarse de alguien por la apariencia de su cuerpo.

“Es tiempo de parar el “body shaming” hacia las otras personas. Hoy fue a Disneyland a pasarla bien con mis sobrinos, pero nuestro día quedó arruinado por toda la gente que se burlaba de mi talla de mi cuerpo”, indicó.

Durante su recorrido sintió las miradas de personas adultas con sus hijos de manera no tan agradable. "Me tomaban fotos, se paraban detrás de mí, o se burlaban de mí. Soy consciente de que puedes pensar que me veo exagerada, y es mi culpa por ser una chica de talla grande, pero así es como literalmente Dios me envió".

Ella recibió mensajes de apoyo de muchas personas y también cuestionamientos por la manera de abordarlo cuando habla de este tema.

