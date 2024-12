Ha madurado y crecido en los últimos 5 años

Mehr Eliezer hizo un alto en su rutina y examinó su vida en los últimos 5 años, percatándose que durante este tiempo su vida ha dado un gran crecimiento.

Según relató la exmiss, noviembre fue un mes crucial para ella, en el que pasaron muchos acontecimiento, entre los más importantes que destacó, lanzó su primera marca Bambikini, línea que se desde que anunció su venta se ha convertido en los vestidos de baños preferidos de muchas féminas, pues van dirigidos para todo tipo de figura.

“”No puedo empezar a explicar lo agradecida que estoy por este pasado noviembre. Me di cuenta de lo mucho que he madurado y crecido en los últimos 5 años. Lancé mi primera marca @bambi.kini, me invitaron a Miss Universo en México, fui contratada por una de mis marcas favoritas, terminé la mitad de mi EP, lloré mucho, reí mucho más, me armé de valor para hablar de heridas que aún estaban abiertas, hice la primera producción para mi marca, hice decisiones muy importantes y necesarias para mi futuro...”, expresó Mehr.

La artista y ahora empresaria antes no entendía el por qué de muchas situaciones en su vida, pero hoy día, para ella todo tiene sentido y las piezas empiezan a encajar.

