Ha sufrido para grabar su película en diciembre

El productor y actor panameño, Elmis Castillo, confesó que este mes de diciembre le ha costado mucho poder grabar escenas de su nueva película “Érase una vez”.

Le contamos que, Castillo interactuó con sus seguidores y le respondió algunas preguntas, entre ellas cómo va el rodaje de su película, la cual durante este mes de tanto movimiento, por las fiestas de fin de año, ha sido complicado cumplir al pie con las grabaciones.

“Pasé una Navidad tratando de desestresarme un poco, me ayudó muchísimo estar con mi abuela, la verdad es que este rodaje ha sido muy difícil, les soy sincero, porque como es en diciembre muchos actores están ocupados y, a pesar de que me han dado su apoyo incondicional, a veces no pueden, entonces tengo que grabar una parte, esperar que lleguen, grabar la parte de ellos, luego el actor no puede mañana y tengo que cambiar toda la grabación…”, señaló.

Añadió: “Sarna con gusto no pica y yo les recomiendo que vean a sus abuelitos, a su papá, a su mamá si está mayor, que eso ayuda mucho a seguir pa’lante”.

En tanto, destacó que el 29 y 30 tiene grabaciones en Los Santos: “A la gente de Los Santos, Las Tablas, necesito que me apoyen en conseguir unas cosas y obviamente si quieren salir en alguna toma también vamos a estar ahí buscando información, pero necesito una palma de vino, pero en el piso… y una junta de embarra”.

