Ha tomado con calma su recuperación física

La expresentadora de TV Jessica Chávez reveló que tiene ocho kilos de más después de haber dado a luz, pero que eso a ella no le preocupa todavía, pues cuenta que se ha tomado con calma su recuperación, por ahora, está enfocada en la crianza de sus hijas y en la mudanza a Dubái.

La declaraciones de la famosa, quien recientemente se mudó de España a Dubái, se dieron luego de que un seguidor le pregunta ¿cómo se sentía con su cuerpo después del embarazo?, a lo que ella respondió que se ha tomado su proceso post parto con calma, asegura estar disfrutando de ser madre de dos.

“Lo he tomado con calma, todavía tengo casi ocho kilos arriba. Con la mudanza no he tenido ni tiempo de pensar en ejercicio y cuidarme. Además, estoy con Isabella 24 horas, me dedicó todo el día a las dos niñas”, manifestó Chávez.

Reveló que obviamente como toda mujer tiene algunos días tristes porque todavía tiene cosas por recuperar.

“Estoy siendo paciente conmigo, he tenido una segunda bebé y ya no tengo 20 años... Me siento algunas veces un poco triste porque no me quedan muchas cosas y el vientre todavía no está plano o cosas así, pero la miro a ella y digo ya tendré tiempo después para pensar en el físico, ahora estoy disfrutando todo lo que pueda”, sentenció.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio