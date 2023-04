Hallan muerta y en situaciones raras a cantante colombiana en Miami

El nombre de Camila Sterling, de 24 años y cuyo nombre completo era Laura Camila Lozano Sterling, se ha viralizado en redes, esto luego que fuera encontrada sin signos vitales en Miami, Estados Unidos. Nacida en Bogotá, a los 14 años salió del país con su familia en busca de un mejor futuro.

LEE TAMBIÉN: "Argentina, 1985" y Ricardo Darín, Premios Platino del Público

Publicidad

Aunque su deceso se produjo el 30 de marzo, solo hasta las últimas horas la Policía de Miami hizo pública la identidad de la mujer que yacía en la habitación de un hotel.

Según el informe de las autoridades, revelado por el diario internacional Daily Mail, la colombiana estaba en un cuarto alquilado por el ejecutivo musical David Bolno.

Bolno salió de la habitación sobre las 4:35 a. m. del 30 de marzo. Horas después, el personal del hotel llamó con tal de verificar si el espacio había quedado libre. Al no recibir respuesta, contactaron al ejecutivo, quien les dijo que ya se había marchado y que dentro estaba la cantante.

Hacia la 1:30 p. m., el personal ingresó al cuarto y alertó de la muerte. La joven estaba en la bañera. Los primeros indicios no apuntarían a Bolvo, según las autoridades. En la habitación había rastros de una sustancia química.

"Hay una investigación de muerte abierta pendiente del informe de toxicología de la oficina del médico forense para determinar la causa oficial del deceso", dijo un portavoz de la Policía.

Este personaje es conocido por trabajar con grandes figuras de la música, como Drake y Justin Bieber. Al ser consultado de qué ocurrió en el hotel, negó estar involucrado. Según su versión, la colombiana se alojó esa noche allí porque estaba "produciendo música" y, además, tenían planeado firmar un contrato.

"Me había ido de la habitación a primera hora de la mañana, así que no estaba allí cuando la encontraron. Fue muy triste, ella era una buena persona. La dejé quedarse allí, no más", aclaró el hombre de 46 años al tema.

La familia de Sterling espera respuestas de la investigación. Ya se llevaron a cabo las honras fúnebres en Miami.

Contenido Premium: 0