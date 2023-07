Harriet y Patrick Brammall revelan todo de Colin From Accounts

Universal+ trajo a sus pantallas la producción origianal Colin From Accounts, para que los suscriptores del paquete de canales Premium de NBCUniversal puedan disfrutar de esta adorable producción que ha atrapado a audiencias de todo el mundo con su cautivadora historia de amor.

Ambientada en la vibrante ciudad de Sydney, Australia, esta es la romántica y moderna historia entre Ashley y Gordon, dos solteros cuyas vidas se entrelazan debido a un accidente de coche y un perro herido. Lo que aparentemente es una tragedia, rápidamente se convierte en una serie de divertidas anécdotas y citas de pizza y cerveza frente al televisor.

Colin From Accounts es una comedia original producida por Universal + en la que la creación de los personajes es nítida, profundamente divertida y abrumadoramente entretenida, de acuerdo a TV Blackbox Australia. Además, ha sido reconocida por su representación de los personajes femeninos. "Por fin, ¡un personaje femenino que no es un estereotipo!", comparte The Guardian.

Harriet Dyer y Patrick Brammall le revelaron a Crítica detalles sobre su experiencia de formar parte del proyecto.

¿Cómo fue su experienciadurante todo el proceso de ser parte de la serie?

Harriet Dyer: Bueno, al principio no teníamos una comisión o algo por el estilo, fue más bien un simple ejercicio de escritura donde Patty y yo tuvimos una idea y comenzamos a darle forma, en ese momento, recién me había mudado a Los Ángeles y me sentía un poco aburrido, sin nada que hacer; Patty me sugirió rentar un escritorio y escribir la idea que habíamos estado discutiendo, así que en una semana lo escribí y se lo mostré a él, quien dijo que era realmente bueno, luego, la idea se quedó en el olvido por un tiempo, ya que conseguí otro trabajo y estuve en Canadá durante seis meses, pero luego envié esa escritura como muestra a alguien, con el deseo de trabajar en un equipo de escritores, y esa persona decidió hacer una serie de TV basada en la idea.

Patrick Brammal: Él se convirtió en productor y cuando iniciamos nuestra nueva compañía de producción, expresó su deseo de trabajar con nosotros en esta serie, así que comenzamos a desarrollarla juntos, trazando una temporada completa, y nos divertimos mucho escribiéndola, poco a poco, buscamos oportunidades, alguien la tomó y, de repente, nos encontramos haciendo esta serie de TV; no esperábamos que sucediera, pero así fue.

¿Enfrentaron algún desafío específico al dar vida a estos personajes?

Harriet Dyer: Sí, siempre debimos recordarnos a nosotros mismos lo que queríamos lograr, al hacer una serie de TV, tienes que involucrar a muchas otras personas, como vestuario, cinematografía, música, etc, tuvimos que trabajar constantemente para lograr nuestros objetivos, definir el tono y la atmósfera que deseábamos, además, esta fue la primera vez que fuí como productora y escritora, ya que anteriormente solo había actuado, fue una gran experiencia personal para mí, estaba en mis treinta y algo, sentado en una sala con personas muy experimentadas, diciendo no, no es eso. Pero simplemente tenía que recordar constantemente cómo quería que luciera la serie, también fue un desafío encontrar mi voz y aprender a ser clara y decir;esto no es lo que buscamos, busquemos juntos la mejor opción.

Recuerdo cuando vi por primera vez algunos de los trajes que trajeron y pensé qué;oh no, esto no es lo que había imaginado, debo enviar un correo sobre esto", y luego me di cuenta que debía enviármelo a mí misma, que era mi responsabilidad asegurarme de que se viera como quería.

Patrick Brammal: Tuvimos muchas conversaciones como esa, donde tuve que decir, esto no es lo que buscamos, busquemos juntos la mejor opción, fue un cambio importante para mí, ya que solo había actuado antes y esto me sacó de mi ambiente habitual, fue interesante ver cómo mi compañera, Harry, se adaptó y tomó el liderazgo en varios aspectos de la serie, en televisión o cine, todo es trabajo en equipo, es necesario colaborar y hacer que las personas sientan que son parte del proyecto y que sus ideas son valoradas, pero para una comedia, es importante mantener una visión y tono unificados, así que, aunque tuvimos que decir a algunas ideas, siempre tratamos de hacer que las personas se sintieran apreciadas, también fue importante aceptar las buenas ideas que surgieron y reconocer que a veces alguien más puede tener una mejor perspectiva.

Harriet Dyer: Fue emocionante, me encantó producir.Patrick Brammal: Harry fue muy natural en ese rol.

¿Les gusta más producir que actuar o cuál es tu rol favorito?

Harriet Dyer: Bueno, me gusta simplemente no tener que preocuparme por el cabello y el maquillaje, eso es agradable y llevar ropa cómoda. Pero no, creo que la actuación siempre tendrá mi corazón porque todo lo que estábamos haciendo estaba al servicio de la actuación, así que la escritura y la producción también están dirigidas a que la actuación sea más fácil y natural, y le den la mayor oportunidad para destacar.

Patrick Brammal: Es curioso, creo que mis experiencias de actuación favoritas son en proyectos que estoy creando porque como actor, tienes la cara visible, eres el rostro de la serie y vendes el espectáculo en gran medida, pero no estás en el centro del proceso creativo de la serie, creo que escribir y producir es básicamente para que nos sintamos más en control como actores, tenemos un lugar en la mesa. Me encanta estar en el centro del proceso creativo para poder crear un espacio para hacer la actuación que quiero hacer así que todo es parte de lo mismo.

Harriet Dyer: Y eso es genial porque normalmente, en otro trabajo, si solo somos actores, cortan y piensas: ¿Les gustó? ¿Estuvo bien? Y luego, cuando llaman "corten", te preguntas: ¿Me gustó? ¿Estuvo bien? Sí, sí, sí, estuvo bien, en cambio durante esta serie podíamos decir “Oh, podemos cortar eso, pero no necesito hacerlo de nuevo” o “No estoy seguro”, pero a veces en el set, lo están haciendo múltiples veces y piensas, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por quéno lo entienden? Pero es agradable ser un poco jefe, por supuesto, es como lo imaginé.

¿Pueden compartir algún momento divertido o memorable que ocurrió en el set durante elrodaje?

Patrick Brammal: Hubo un día en el que nos gusta poner pequeñas cosas graciosas para la tripulación, todos los días en la hoja de llamadas ponemos una broma o hacemos algo divertido, compramos cafés o lo que sea y un día, más tarde en la temporada, la gente estaba un poco cansada, así que Harry y yo entramos al set de la cervecería en la mañana y escondimos dos billetes de $250, como $100 en efectivo, en alguna parte del set. Luego pusimos en la hoja de llamadas: Hoy hay $100 en algún lugar del set;. Así que la tripulación, mientras hacía su trabajo, también estaba buscando por todos lados, sí, sosteniendo el micrófono o lo que fuera, pero mirando por todos lados y entre tomas, venían y preguntaban;¿Está detrás de la barra? ¿En qué lado de la habitación?

Harriet Dyer: Luego el departamento de arte imprimió dinero falso que parecía real y comenzó a esconderlo en todas partes, fue un día genial, así que la gente lo encontró y luego miraron más de cerca y decían: "Ah, no, es dinero falso". Y así, ya sabes, fue realmente un día triste porque a la mitad de ese día, el chico que interpreta a su amigo en la cervecería, Brett, contrajo COVID, fue justo en el medio de nuestro día más divertido y loco en el set, y todos lo estábamos pasando tan bien y luego notamos que se veía un poco mal y lo apartamos, lo sometieron a una prueba y dio positivo. Fue en un momento en que el COVID estaba cancelando muchas cosas y tuvimos que estar allí parados y decir: Bueno, ahora no podemos filmar el programa por otra semana, al menos.

Patrick Brammal: y no sabíamos qué iba a pasar porque podríamos haberlo logrado todos juntos y estábamos todos juntos pensando: Bueno, definitivamente lo conseguimos ahora, pero no lo logramos.

Harriet Dyer: Sorprendentemente, todos se fueron a casa y todos estábamos un poco tristes porque no sabíamos cuánto duraría el descanso, así que fuimos a buscar los $100 y, cuando volvimos después de la pausa por COVID, lo pegamos en otra parte del set y lo hicimos todo de nuevo, desde entonces, fue uno de mis trabajos favoritos, sabes, con algunas de las tripulaciones aquí en Sydney, nos gustaba crear un ambiente en el que la gente quisiera venir a trabajar.

Patrick Brammal: Si no te diviertes haciendo una comedia, ¿Qué estás haciendo?

Ya sabes, tienes que reír todos los días e intentas hacer reír a la tripulación y sí. Harriet Dyer: Las horas son largas y la gente no ve a sus hijos o su familia, así que queríamos que el trabajo fuera lo más divertido posible.

