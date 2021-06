Hija de exparticipante de show: ​"Quisiera decirle a mi papá que siga luchando"

Stephany Peralta, hija de Félix Peralta, un exparticipante del show televisivo #"Oye Mi Canto" del 2017, informó, la situación en la que se encuentra su padre, en el hospital Gustavo Nelson, tras ser contagiado con Covid-19.

La chica utilizó su cuenta de Twitter para mandar explicar lo que le ocurría a su papá, quien según dijo, ya se le había aplicado la primera vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca. También pidió ayuda para que fuera trasladado a una Unidad de Cuidados Intensivos de la capital, y llamó a la población a cuidarse.

"Mi papá no sabía cantar pero tanto es el amor que nos tiene que para cumplirle el sueño a mi hermanita se subió a un escenario, después de esto siempre andaba por ahí cantando ya quiero escucharte otra vez papá sigue Luchando, solo le pido a Dios que te de fuerza y posteriormente dijo: "Quisiera decirle a mi papá que estamos esperándolo, que lo amamos y queremos que regrese... solo le pido a Dios que siga luchando"

"Cuídense, el COVID Es REAL no se imaginan lo DURO que es estar esperando una llamada con noticias de un ser amado, esto no se lo deseo a nadie! Jamás me imaginé que mi papá estaría entre la vida y la muerte. Pero hay quienes no lo entenderán hasta que les toque vivirlo!

La joven pidió ayuda para que trasladaran a su padre hacia la Unidad de Cuidad Intensivos, pero luego indicó que el estado de su padre empeoró por lo que no podía ser movilizado.

A través de los mensajes, la chica desahoga su dolor, sin dejar de agradecer a las personas que se unían al tuit. GRACIAS POR COMPARTIR PERO LA SITUACIÓN DE MI PAPÁ EMPEORÓ Y YA NO PUEDE SER TRASLADADO NI TERRESTRE NI AÉRE0".

Cientos de personas se solidarizaron la chica, que a través de mensajes en la red indicó que a su papa le habían aplicado una dosis de la vacuna contra el Covid, de la farmacéutica AstraZeneca.

No he podido leer tantos mensajes de apoyo, gracias mil a todas las personas que han tomado un segundo de su tiempo para elevar una oración al cielo por la salud de mi papá.

Hoy, la joven escribio que "la muestra de la prueba de mi hermana menor quien vive con mi papá.. se perdió".

Un último mensaje que aparece en la cuenta de Stephany fue hace una hora y se puede leer: Dios toma el control.

Peralta, oriundo de la provincia de Herrera, es recordado ya que públicamente informó que había participado en el realty show para complacer a su hija.

