Hijo de Susan Castillo, becado al 100% en Universidad de Chicago

Susan Elizabeth Castillo y su esposo Boris Reyes, tienen mil y una razón para estar orgullosos de su hijo Lucas, quien además de graduarse de XII grado, obtuvo una beca en la Universidad Highland Community College de Chicago, donde estudiará su carrera de Ingeniería Automotriz y jugará béisbol.

La presentadora, quien viajó a Estados Unidos para estar presente en la firma y acto de graduación, expresó sus sentimientos, exhortando a su hijo a que siga tras sus sueños y metas hasta verlas cumplir, pues lo apoyará en todo momento.

“Nunca dudemos de la capacidad de nuestros hijos. Siempre empujarlos a soñar, y a soñar en GRANDE. Lucas nunca fue el mejor en baseball, pero se propuso trabajar duro por su sueños. Ganarse las cosas por su trabajo. Muchos en el camino lo desanimaron, pero nunca se rindió, se levantó y dijo ‘mamá quiero que me den beca o me firmen, ya lo demás viene solito, voy a cumplir mi meta’. Verte hoy feliz, me hace la mujer más feliz del mundo... Firma de Lucas Marcelo Reyes Castillo con La Universidad Highland Community College de Chicago, estudiará su carrera Ingeniería Automotriz y jugará baseball para esta Universidad, gracias a los planes de DIOS...”, manifestó Castillo, destacando el orgullo que sienten, tanto ella como su esposo, como padres.

