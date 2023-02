Hospitalizada por una trombosis

Un fuerte dolor de cabeza envió a Estefana Ruiz a urgencias, en donde después de una serie de estudios y exámenes médicos le detectaron una trombosis.

La artista panameña, que radica en México, compartió con sus seguidores que lleva tres días en el hospital, después de presentar un dolor que le abarcaba todo la cabeza y no le permitía moverse con facilidad.

Como ya es de conocimiento, Estefana venció el cáncer, pero por su antecedente clínico y los medicamentos que ingiere, los galenos le informaron que debían descartar una metástasis cerebral, al realizarse la tomagrafía la misma salió limpia, descartando este primer diagnóstico.

Los estudios siguieron, hasta que le realizan un ultrasonido Doppler.

“Desde el 1 de enero yo amanecí con el brazo derecho hinchado, desde los dedos, yo estaba en Panamá, llamé a mi oncólogo y me dijo ‘sabes qué Estef, hay que descartar una trombosis, haste un ultrasonido Doppler’, yo le dije me lo hago regresando a México, y me dijo ‘no, por que no puedes viajar con una trombosis...”, destacó.

El examen que se hizo en aquí en Panamá, le salió limpio, viajó a México, pero la hinchazón todavía seguía, y al ir con su médico en México, el mismo le dijo que se trataba de una trombosis, lo que comprobó con un nuevo ultrasonido.

“Ya me empezaron a poner anticoagulantes, esa es mi historia, traigo una trombo en mi brazo...”, afirmó la cantante.

