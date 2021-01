Hospitalizan al salsero Ismael Miranda y su familia pide que oren por su salud

La familia del salsero Ismael Miranda solicitó una cadena de oración por la salud del cantante, quien en el día de ayer fue internado de emergencia en un hospital debido a “unas molestias y fuertes mareos”.

“A nuestra familia, amigos, colegas del ambiente artístico y seguidores de alrededor del mundo, les informamos que, en el día de ayer, 22 de enero, nuestro querido Ismael Miranda ha sido hospitalizado por unas molestias y con fuertes mareos que afectaron su rutina diaria”, se estableció en un comunicado de prensa de la familia Miranda Battle, publicado en las redes sociales de “El niño bonito de la salsa”.

Recalca: “De momento nuestro querido Ismael Miranda se encuentra descansando a la espera de los resultados de los exámenes realizados. Estamos pendientes a la valoración de los médicos sobre los resultados y su evolución”.

Además de esto, la familia solicitó una cadena de oración “por la pronta recuperación de nuestra amado Ismael”.

Miranda, de 70 años, es uno de los cantantes que perteneció a la famosa Fania All Stars y en su carrera de más de 50 años en la salsa ha tenido éxitos musicales que se han convertido en clásicos del género como "Abran paso", "Señor Sereno", "Así se compone un son", "Las esquinas", "Borinquen tiene montuno", "No me digan que es muy tarde" y "Galera 3", entre muchos otros.

