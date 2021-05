IFF Panamá proyectará este fin de semana ‘La vida y nada más’

La Fundación IFF Panamá proyectará, de manera gratuita, la película “La vida y nada más” (Life and nothing more), a partir de hoy hasta el domingo.

Esta actividad forma parte del proyecto CINEMA SĀNITĀS, que comenzó el mes de marzo con la proyección de “Los lobos”, del director mexicano Samuel Kishi (se extenderá hasta noviembre).

De acuerdo con sus organizadores se podrá disfrutar de la película entrando a www.iffpanama.org.

“Los interesados podrán adquirir gratis sus boletos en la página web de Fundación IFF Panamá www.iffpanama.org y tendrán 24 horas de acceso, podrán verla On Demand a través de la plataforma Eventive, solo deben registrarse con una dirección de correo electrónico, y disfrutar esta película en casa, desde cualquier dispositivo electrónico”, manifestaron los encargados.

La película es calificada como una cinta poderosa, el segundo trabajo del director español Antonio Méndez Esparza.

“Un retrato sensitivo que convierte en realidad lo simulado y que goza de una dirección precisa y fundamental en busca de la sencillez, estamos muy emocionados de que forme parte de nuestro programa CINEMA SĀNITĀS”, expresó Pituka Ortega Heilbron, Directora de FIP.

Este programa busca ofrecer espacios de reflexión y sanación a través del cine como herramienta de inspiración.

La obra, de Méndez Esparza, relata la vida de un joven afrodescendiente que llega a Florida, EE.UU., un retrato del lado oscuro que aún está latente en nuestros días y que no todos se atreven a contar.

“Una de las claves al afrontar la película, era hacer un retrato de las desigualdades en la comunidad en la que vivo. Y acercarme a la clase trabajadora. La película es un paso en esa dirección, de acercarme a una historia que no me pertenece, y escuchar testimonios, y contar una historia”, manifestó el autor.