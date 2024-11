¡Igual a Panamá! Miss Brasil denuncia al dueño y dice que la amenazó

Si en Panamá hay un despelote, en Brasil la situación está peor o igual, esto luego que Luana Cavalcante , Miss Universo Brasil 2024, hiciera un live en Instagram y acusara a Gerson Antonelli, propietario de la franquicia en el país desde abril de este año, de hacer muchas cosas malas en su contra, al punto de hacerla sufrir.

Ella fue la primera madre elegida Miss Brasil. La mujer asegura que enfrentaba amenazas de que le quitarían el título si no guardaba silencio.

"Es triste porque todavía no sabes ni el 1%, pero sabrás absolutamente todo. No tengo miedo. Te lo diré porque estoy comprometida con la verdad", comenzó Miss Universe Brasil 2024.

Ella aclara: “No tengo ninguna queja sobre el título, el concurso, creo que nuestra Miss Universo [ Victoria Kjaer ] es una chica luchadora. Tiene una increíble historia de superación [...] Si no sabemos celebrar las victorias de otras mujeres, no hemos aprendido nada”.

Luego, Luana recuerda la primera denuncia , realizada en su Instagram el lunes. Según ella, Gerson le impidió publicar la clásica foto de Miss en la que aparece en bata de baño, con la corona y el fajín. “Me prohibieron muchísimo publicarlo”, destacó.

Miss Universe Brasil dice que se perdió el tratamiento después de que el coordinador le exigió al dentista que lo hiciera en su primera.

Luana también relata que su desaparición de las redes sociales fue un pedido de Gerson. “Esta fue otra prohibición infundada que sufrí. Duele mucho decirte esto, pero lo diré. Cuando fui coronada como la primera madre Miss Brasil, recibí varios mensajes, correos electrónicos, llamadas, de diferentes televisoras, periódicos, periodistas. Recibí ofertas para dar entrevistas a periódicos de Nueva York, pero el coordinador Gerson Antonelli me prohibió. Me prohibió, alegando que se le debía pasar todo, pero no permitió nada”, resaltó.

Señala que su “visibilidad” fue negada y que luego mostrará impresiones que prueban que fue contactada por periódicos internacionales, además del país. “Hice una entrevista por teléfono que Gerson permitió. Todos los demás fueron absolutamente negados. Me prohibieron dar entrevistas”, dijo.

Luana promete exponer todo lo que le pasó. “Haré todo lo que me fue negado. Pero ese momento fue mío. Era nuestro momento de aparecer en los medios. Mientras otras misses estaban ahí haciendo un salón internacional ”, dijo.

“El argumento es que todo debió pasar por él antes, pero todo fue negado. Ese era el momento de las noticias. Ese fue el momento de hablar de la primera Miss Brasil madre para el país, para el mundo”, añade.

¡Dice que la están amenazando!

Durante el directo, Luana dijo que fue amenazada por Gerson. “Escuché todos los días que me podrían haber quitado la corona, e incluso lo escucho ahora. Amenazas, amenazas y amenazas. Entonces para no dejar al país sin una representante, del que resulté electa, decidí aceptar todo eso”, afirmó.

“Sé cuánto me preparé y di lo mejor de mí. Algunas personas tienen la osadía de decir que estoy aquí criticando la coordinación nacional porque estoy enojada, que no sé perder”, continúa. Según Luana, la intención es evitar que otras mujeres también pasen por esto.

“No tengo miedo de decirles la verdad, estoy relatando hechos y contra los hechos no hay argumentos. Tengo pruebas de todo lo que digo”, continúa.

Poco después, Luana dice que está siendo amenazada en el momento del directo. “Todavía me amenazan con perder mi corona [...] Recién comencé a decírtelo. Hay mucho más. Mientras Gerson sigue sin parar enviando mensajes a todos los que tienen acceso a mí, diciéndome que me calle. Gerson, ven a mí. No tiene sentido enviar mensajes, molestar a las personas que tienen acceso a mí. Vivimos en 2024. Libertad de expresión. No dejaré de hablar”, afirma.

Gerson Antonelli reveló a un medio de Brasil que pronto hablará de la situación.

