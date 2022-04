Il Divo llega a Panamá y sigue su gira tras la muerte de Marín

El grupo Il Divo se presentará nuevamente en Panamá, esto luego del fallecimiento a raíz del covid19 de uno de sus miembros, el conocido Carlos Marín.

David Miller, Sebastien Izambard y Urs Buhler visitarán nuestro país con el “Greatest Hits Tour”, la continuación de su “For Once in My Life Tour”, mismo que tiene fechas confirmadas por toda América, parte de Europa y Japón.

Il Divo aterriza con todos sus temas el próximo 26 de mayo en el Teatro Anayansi, de Atlapa.

Al ser consultados sobre su decisión de continuar con la gira tras el fallecimiento de Marín, expresaron lo siguiente: "Fueron principalmente los fans, quienes pidieron que no paráramos, que continuáramos con el legado de Il Divo. No sabíamos si era el momento adecuado, si debíamos esperar más tiempo, pero se sintió natural porque la gente quería vernos. Sentimos que era una forma de sanar y demostrar que esto era real, que no era solo una noticia en el periódico".

Recalcan: "La forma en que planeamos hacerlo es realmente celebrando, hablando de anécdotas, de su vida, cantando nuestros grandes éxitos, las canciones que nos hicieron realmente famosos con Carlos. También tenemos una canción especial que cantamos con él de la que no quiero entrar en detalles porque quiero mantenerla como una sorpresa. Además hemos traído a un invitado especial, que es un barítono, para que nos ayude a cantar con nosotros, porque Il Divo es una armonía de cuatro partes. No quiero compartir demasiado las sorpresas, pero en el espectáculo estamos hablando de Carlos todo el tiempo".

En cada país en el que se han presentado han rendido un breve homenaje, además, se espera que más adelante se confirme el telonero por parte de Panamá

