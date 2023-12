Imputan cargos a ex de Joseline por violencia, pero no va preso

Ayer en horas de la tarde se realizó una audiencia en el caso de violencia de género en contra de la expareja de la presentadora de Joseline Pinto, Cristian Omar Ríos, quién es conocido por ser promotor musical y coordinador de planes en la Presidencia del actual Gobierno PRD.

LEE TAMBIÉN: Ha sufrido para grabar su película en diciembre

Publicidad

Según se informó de ambas partes, los famosos se vieron en la audiencia de de imputación de cargos, allí se mostraron ante la juez, los audios, fotos, videos y chats de lo sucedido en esa época.

Posterior a eso, la jueza le imputó cargos por los supuestos delitos contra la Vida Humana en la modalidad de Lesiones Personales y violencia psicológica.

Por su parte, la Fiscalía pidió la prisión preventiva como medida en este caso, sin embargo, la jueza a cargo indicó que no existían suficientes elementos de convicción que ameritaran la detención, por lo que solamente se mantienen las medidas ya establecidas que son mantenerse alejado de la víctima.

Medicatura forense dictaminó que Joseline Pinto no cumple criterio clínico forense para alteración psicológica tras los hechos suscitados: “No mantiene condición especial de vulnerabilidad derivada de discapacidad intelectual y/o sensorial, o discapacidad física”.

Al final hubo una apelación, por lo que se tiene estipulado que la audiencia sobre este tema se realice la próxima semana de enero.

Como todos saben a mediados de julio, ella reveló que era víctima de violencia por parte de su expareja y no era nada nuevo por lo que pasaba.

En ese entonces dijo que le perdonó una infidelidad apenas nueve meses después de que iniciaron su relación, incluso salió a relucir que Omar la trataba como una loca.

"Me decía loca, estás enferma, no tienes donde caerte muerta, criticaba constantemente mi cuerpo al punto de que todo esto me llevo a requerir de apoyo psicológico y psiquiátrico y fui diagnosticada con depresión, ansiedad al punto de ser medicada por llegar a tener pensamientos suicidas", dijo en ese momento.

Contenido Premium: 0