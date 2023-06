Ingrid De Ycaza aclaró todo sobre su mastopexia

La cantante y presentadora Ingrid De Ycaza salió a dejar algunos puntos claros tras su primera aparición en pantallas luego de su mastopexia, un procedimiento para levantar las mamas.

Fueron muchos los comentarios en las redes sociales, que la artista se tomó su tiempo para dejar todo claro.

Lo primero que dijo fue que los tamaños de sus senos siempre han sido grandes.

"Yo no me agrandé los senos, yo me los levanté", sentenció.

Su cirujano John Wilson explicó que su paciente tenía senos grandes y voluminosos un par de décadas atrás, antes de los niños, y en su caso se hizo levantamiento.

Por otro lado, la artista aseguró que optó por esta opción luego de sus embarazos, dos bebés amamantados por siete meses por su hiperlaxitud.

La presentadora se mudó hace una semanas con su familia a México, pero es jurado en el programa Yo Me Llamo.

