Ingrid De Ycaza le da gracias a Dios por recuperar el auto robado de su mamá

Luego de un mes de mucha incertidumbre la expresentadora Ingrid De Ycaza, informó que el vehículo que le robaron a su mamá fue encontrado por unidades policiales.

"Una bonita manera de celebrar el 3 de noviembre que de esta manera. Reír para no llorar. Ahí está la estrella del 3 de noviembre flateado. Queridos señores, feliz 3 de noviembre, que Dios los bendida, que un día le vaya bien. No sé que habrán hecho durante este mes, eso que está ahí lo trabajé y no lo robe", dijo la famosa.

La empresaria aseguró que a pesar de haber recuperado el auto, aún debe pasar mucho para tener todo en regla, esto debido a que o sabe lo que pasó con el vehículo durante todo este tiempo, incluyendo los daños que pudieron haber causado los delincuentes.