Intentaron pagar el cable con su tarjeta

Julia Honings extravió su cartera el viernes, y no fue hasta el miércoles que empezó a recibir mensajes en su banca en línea, de rechazos de algunas transacciones que se realizaron con su tarjeta.

“A mi se me perdió mi billetera el viernes, el sábado no salí, por ende, no le presté atención, el domingo andaba apurada y tampoco le presté atención y el lunes que ya iba a empezar mi semana, no la encontraba... la intenté buscar y obvio en la tarde cancelé todo y el martes ya me puse a sacar todo de nuevo. Yo si hallaba raro y me decía ‘si a mi me la hubiesen robado, la estuvieran usando, pero no me llegaba ningún mensaje hasta ayer (miércoles) en la noche de que se rechazaba el pago, no sé si la encontraron hasta ayer, en algún lado se me cayó, por suerte ya había cancelado todo, porque sino hasta el cable, el internet intentaron pagar con mi tarjeta”, detalló Julia.

