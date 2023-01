Interponen denuncia y orden de alejamiento contra Tatiana Vélez

Tremendo zaperoco se formó anoche en las redes, esto luego que la maquillista y expareja de Yemil, Tatiana Vélez, resaltara lo orgulllosa que estaba de haber arrojado bloques y gritarle a la supuesta amante de su papá.

Luego de ese incidente, varios abogados de la capital han mencionado que lo hecho por ella es un delito y puede ser sancionada con uno o dos años de prisión.

Para resumirlo esto causó que Tatiana realizara un live donde le tiró de frente a la supuesta amante de su papá y llamó metiches a los que están opianando de la situación.

Tatiana le pidió a la gente que no le critique su vida porque ella hace el show que quiere por defender a su mamá.

"19 años y te quieres comer el mundo pero me lo quieres eructar aquí en la cara. A eso te dedicas, mujeres me han mandado capturas de tu Instagram. A la otra le hicieron lo mismo y peor, ¡entonces no entiendo qué hace metiendo su lengua!", dijo muy feliz.

Y como era de esperarse, la mamá, Yaritzel, también se desató en sus redes para aclarar un par de cosas, aunque dejó más dudas que antes.

Según Yarizel, no tenía que estarle creyendo a las páginas de chismes y aseguraba que todo lo que se ha difundido es falso, esto a pesar de lo que la propia hija a dicho del queme de su papá.

Horas después de esto, salió una joven afirmando que es la afectada, indicando que un primo de Yaritzel los presentó a ella con el papá de Tatiana el pasado 28 de noviembre y que los apoyaba en dicha relación.

Sobre este tema, el hombre no la ha vuelto a contactar más hasta la redacción de esta nota y al ver lo que pasó se hizo el desentendido.

Además de hablar un poco de la vida de ambos, relató que puso una denuncia contra Tatiana Vélez por causar daños en la casa de Panamá Oeste, además, hay una medida de protección que dice que no puede acercarse a ella. Eso se da también por supuestas amenazas que le ha hecho.

Esto último se espera le sea notificado a la maquillista en las próximas horas.

