Isaías Cedeño celebra el inicio del Mes del Orgullo Gay

El periodista de TVN, Isaías Cedeño, que reveló a todos sus seguidores que es gay en el 2019, inició el mes de junio alegre, esto por ser el Mes del Orgullo. Esto lo hizo en su cuenta de Twitter.

"Vive el orgullo de amar, de ser libre, de expresarte. Aún queda mucho por andar y lograr, pero que nada te robe la alegría de ser la persona que realmente eres. ¡Feliz mes del orgullo!", dijo.

Desde hace varios años ha mostrado su posición frente a la comunidad LGBT y siempre trata de participar en diferentes actividades.

"Mis padres al inicio sí lo tomaron de cierta manera, pero me comprendieron. Me ha tocado viajar por muchos países, debido a mi profesión y he podido ver que en otros lugares hay mucha inclusión. En Panamá aún se mantiene ese estigma hacía la comunidad LGBTQI+. Tengo amigos heterosexuales, pero soy respetuoso. Las personas deben valorar lo que somos en realidad", dijo en su momento.

pic.twitter.com/hB8zs7WsuK — Isaías Cedeño (@IsaiasCedeno) June 1, 2023

