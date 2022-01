Ismael Miranda reaparece tras haber sufrido un derrame cerebral

Por primera vez desde que sufrió un derrame cerebral hace un año, el conocido cantante Ismael Miranda habló públicamente, además, agradeció a todos los que han orado por él y han ayudado a su familia, adelantando que ya tiene permiso para volver a cantar.

LEE TAMBIÉN: Hijo de la actriz Regina King se suicidó, informó su representante

Publicidad

Durante una actividad religiosa preparada especialmente para celebrar la vida de Miranda, el veterano cantante mostró la mejoría física que ha tenido, especialmente en su habla.

"Yo no me esperaba una fiesta tan chévere con mi gente. Lo que esperaba era venir aquí y decir mi estado: que estoy mejor. Pero hay mucha gente que ha ido a verme, gente que no está aquí y que están pendientes”, dijo Miranda frente a los amigos que acudieron a la celebración, entre ellos Alex D’Castro, Gilberto Santa Rosa, Bobby Valentín y Jerry Rivas.

“Les digo a ustedes que yo les voy a cantar, no ahora, pero yo voy a hacer todo lo posible y ya el doctor me dijo que sí, que podía ya dentro de tres o cuatro semanas hacer mi movida. Pienso que en tres o cuatro semanas lo puedo hacer. Me gusta hacer las cosas a su tiempo. Voy a cogerme un tiempo, voy a orar, pero gracias a Dios estoy de pie”, manifestó.

“Espero estar con ustedes pronto. Les doy las gracias por estar aquí y por el cariño mostrado. Nos estaremos viendo pronto”, recalcó Miranda.

El artista sufiró un accidente cerebrovascular el 20 de enero de 2021 mientras asistía a una boda acompañado de familiares y amigos. Luego, en julio, su salud se complicó cuando fue sometido a un cateterismo para desbloquear una arteria. Ha sido asistido en un centro de rehabilitación por varios meses.

Janice Batlle, esposa de Miranda, recordó lo que la familia sufrió el día que Miarnda enfermó. “Ustedes se sorprendieron y más los que estaban con nosotros. Ese día estábamos celebrando una boda. El pastor Peguero también estaba con nosotros. Ismael de momento se puso mal, se enfermó, ¿pero saben qué? A Dios no le tomó por sorpresa. Dios sabía ya que eso iba a pasar. ¿Por qué no lo evitó? No sé. Los planes de Dios son más altos que nosotros, más altos que nuestros pensamientos. Cuando estábamos en el hospital y estábamos en negación, de que era algo del estómago y que él volvía para la casa, los médicos decidieron que tenía que quedarse hospitalizado porque era un ‘stroke’”, reveló.

Es un día hermoso y bendecido cuando hay noticias buenas que alegran el corazón .

El día de hoy 22 enero, desde la cuenta de #BobbyValentín anuncia que se hizo un Culto de celebración de gratitud a Nuestro Señor por la recuperación de #IsmaelMiranda Aquí sus primeras fotos pic.twitter.com/CCjsbK3VtT — La rumba llegó¡¡ Cta. alterna de @lidiaronqui (@Lidiaronquillo1) January 22, 2022