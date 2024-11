Italy Mora denuncia amenazas y asegura que se defenderá

La Miss Universo Panamá, Italy Mora, que causó revuelo internacional al ser expulsada del certamen de belleza, activó a sus seguidores anoche en redes sociales al denunciar que está recibiendo amenazas.

A través de sus redes sociales, la ex reina de belleza aseguró que está siendo blanco de ataques y anunció acciones legales al respecto.

"No te tengo miedo, no me mandes mensajes y voy a llevar tus amenazas al Ministerio Público", escribió Italy en una primera publicación y luego agregó que "dejo constancia de que cualquier cosa que me pase tú serás el responsable".

Aunque no se refería específicamente a una persona en sus publicaciones, no dio ningún nombre de quién estaría detrás de las amenazas en su contra, muchos han soltado nombres y aseguran que eso se entiende muy claro-.

Medios internacionales se han hecho eco y han afirmado que esto va dirigido al director del Señorita Panamá.