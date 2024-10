Italy Mora sobre su oratoria: 'Estén tranquilos, se está trabajando'

Italy Mora sigue enfocada en su preparación para el Miss Universo 2024, que se celebrará el próximo 16 de noviembre, en México.

A través de su cuenta de Instagram, la famosa contó cómo su preparación para este gran momento de su vida. Abrió una caja de preguntas en esta plataforma y contestó algunas preguntas de sus seguidores.

Una de las que más se repetían, según ella, fue referente a la oratoria, por lo que dijo que todo marcha bien.

"Quiero que estén tranquilos, se está trabajando. No lo he hecho en público porque no se ha tenido tiempo por la agenda", manifestó Mora.

Destacó que "no es solo decir una palabra bien o la dicción, sino gestionar tus emociones, de eso depente todo lo demás".

Celeste Castillo es la encargada de trabajar esta área en la panameña. Cabe destacar que Castillo fue asesora de Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023.

En cuanto, a la pasarela, estpa bajo la tutela de Benjamín Díaz, reconocido por su experiencia en la formación de reina de belleza. Además, entre sus entrenadores está Miguel Ángel Gabriel, destacado profesor en Televisa.

Mora, quien se encuentra en México, dijo estar enamorada de su comida.

