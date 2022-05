Ivy Queen asusta a sus fans al revelar que padece una enfermedad

La cantante puertorriqueña Ivy Queen sorprendió y preocupó a todos sus fans al mostrar en sus redes que está padeciendo una enfermedad, misma que la mantiene alejada de las tarimas y estudios.

“Yo de esta vida soy un aprendiz, no una víctima”, así inició su relato la cantante Ivy Queen, quien se autodenomina ‘la diva y la reina’ del reguetón. La puertorriqueña es una de las caras más reconocidas de la industria y, ahora, tiene aún más el foco de los medios y sus seguidores.

Queen, cuyo nombre de pila es Martha Ivelisse Pesante Rodríguez, tomó su cuenta de la red social TikTok para referirse al complejo estado de salud en el que se encuentra. Por medio de un video, compartió imágenes por primera vez de sus pasos por el hospital y los tratamientos a los que se ha debido someter.

“Aquí estoy, con la fuerza abrumadora de un corazón que no se rinde porque soy guerrera por naturaleza y me felicito por lo valiente que he sido en estos momentos”, añadió.

En las fotos se le ve con un turbante en la cabeza y pijama mientras está sentada en su habitación de hospital. Otras imágenes la muestran con su torso descubierto y algunas partes de su piel cerca a su seno de color morado.

“Por favor, siempre que puedan sean un ángel en la vida de alguien, porque usted no sabe cuándo puede necesitar uno en la suya. Con esto dicho, gracias a todos por procurar por mí”, concluyó.

De inmediato, varios internautas le enviaron mensajes de apoyo, deseándole pronta recuperación. La intérprete de ‘Yo quiero bailar’ y ‘La vida es así’ aprovechó para agradecer las expresiones de cariño y aseguró que “la empatía es un regalo, una manifestación”.

Fans creen que se podría tratar de cáncer, Ivy Queen no precisó cuál es la enfermedad que la tiene ausente de redes sociales y de la vida pública. De hecho, una de las últimas veces que compartió contenido en su cuenta de Instagram fue cuando estrenó el sencillo ‘Pa’ mí’ junto al cubano Peter Nieto a principios de este mes de mayo.

Ella seguirá en su etapa de tratamiento acompañada de su familia. Xavier Sánchez, su esposo, que subió una imagen a redes, en la que se aparece recogiendo frutas de un árbol. “Entregándote vitamina C, mi corazón. La vitamina más importante para la sanación”, mencionó.

Ivy Queen enfrenta un estado de salud grave pic.twitter.com/C1Z9PooO1K — NOTICIASRD (@ActualesRD) May 31, 2022

