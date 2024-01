Jacky Guzmán trabajará con otra marca internacional

El 2024 sigue abrazando y mimando a Jacky Guzmán, quien confesó que ya tiene un nuevo destino para su próxima aventura este año.

"La Peque", que ahora es mamá de dos, había adelantado que este año estaría cargado de proyectos, una vez se fueran concretando cada uno los daría a conocer, y tal parece que ya es un hecho uno de ellos, pues compartió en sus historias de Instagram que "es hora de una nueva aventura".

Esa aventura en la que se montará Guzmán es Bulova, según escribió la empresaria. "Bulova it's time for a new adventure", destacó Jackyta, quien agradeció a Dios por las bendiciones que le está mandando este 2024. "Gracias, gracias, gracias Dios por tus bendiciones y abrir los caminos... 2024 siguen las buenas noticias. Gracias Universo. #goodnews".

