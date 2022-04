Jada: 'Nunca quise casarme con él, lloré en la boda, fue horrible'

La actriz Jada Pinkett sigue en el ojo de la tormenta y tras decir que Will Smith exageró al abofetear a Chris Rock, durante la ceremonia de los Premios Oscar, ahora ha salido a luz una dura confesión, donde ella reconoce que "nunca" quiso casarse con el ahora padre de sus hijos.

La actriz de "Matriz" reveló que "nunca" quiso casarse con Will y que "lloró" en una boda calificada como "horrible".

El periódico estadounidense The New York Post reveló esta información. Según el medio, la madre de los hijos del actor afirmó haber "llorado por el maldito pasillo" antes de unirse en matrimonio con la estrella de "Fresh Prince of Bel-Air" en la víspera de Año Nuevo en 1997.

Estas revelaciones han causado polémica, incluso admitió que su boda no fue nada espectacular, se sentía mal y no fue como ella la imaginaba, hasta su madre Adrienne Banfield-Norris agregó que "la boda fue horrible" durante el programa de "Red Table Talk" que durante 2018 y 2021, los Smith lanzaron al aire en compañía de Willow Smith, hija de Will.¿Por qué Jada no quería casarse?

“Estaba bajo tanta presión, ya sabes, siendo una actriz joven, siendo joven, y estaba como embarazada y no sabía qué hacer”, declaró Pinkett Smith, de 50 años, en un fragmento que ha salido a la luz de su programa de Facebook “Red Table Talk” donde habla sin tapujos de todo lo relacionado con su vida y la de su familia. “Nunca quise casarme”, confesó.

Al parecer, el video es del 2018, pero ha resurgido en estos momentos. Pinkett Smith recuerda con franqueza a su madre, Adrienne Banfield-Norris, también conocida como "Gammy", de 68 años, la "obligó" a ella y a Smith a casarse después de quedar embarazada de su primer hijo juntos, Jaden, ahora de 23 años.

“Realmente no quería casarme”, reiteró Pinkett Smith sentada alrededor de la mesa circular con su madre, Smith, de 53 años, y su hija Willow, de 21.

“Solo nos casamos porque Gammy estaba llorando”, informó ella entre risas a Willow. “Era casi como si Gammy dijera: 'Tienes que casarte, así que hablemos de la boda'”, dijo Pinkett Smith, lo que llevó a Banfield-Norris a confesar: “Recuerdo sentirme muy fuerte y desear que ustedes se casaran”.

Desde que tenía literalmente 5 años, me imaginaba cómo sería mi familia", expresó durante el episodio de 2018, Will Smith. Al termino del vídeo, tanto Jada como Will estuvieron de acuerdo que no se arrepienten de seguir estando juntos.

