Jada se cabreó con Will Smith por celebrarle el cumpleaños

La actriz Jada Pinkett sigue dando mucho de qué hablar luego de darle la espalda a su esposo Will Smith tras la cachetada que propinó a Chris Rock en los Oscar.

Tras la publicación de un video en el que Jada afirma que nunca quiso casarse, ahora se retomaron unas imágenes en las que Jada platicó sobre el enojo que le ocasionó una espectacular fiesta de cumpleaños que le organizó Will Smith.

El escandalazo vivido en la ceremonia de los Oscar hizo que se posara la atención mediática en la compleja relación de la pareja Pinkett-Smith.

Por lo que se viralizó un video de una de las Red Table Talk, programa de Jada Pinkett, en la que Will Smith recordó cómo se sintió "devastado" por una fiesta que le organizó a su esposa.

Jada calificó con duras palabras el empeño que Will Smith puso en la fiesta para el 40 cumpleaños de Jada. El día después de su cumpleaños 34, yo ya estaba contratando a un equipo para que orquestara la celebración de sus 40″, dijo Smith en 2018. “Contraté a un equipo de documentalistas, iba a ser mi gran declaración de amor, iba a ser lo que la sacara de su crisis de mediana edad, iba a ser espectacular, algo muy profundo”.

Smith no tomó en cuenta que Jada le había dicho que no quería festejar su cumpleaños y que quería hacer "algo íntimo", sin embargo, la celebración se llevó a cabo con bombo y platillo, por lo que la actriz se puso furiosa y le dijo duras palabras a su esposo.

"Me dijo que lo que hice fue una muestra ridícula de mi ego, y eso me quebró, sigo devastado porque tenía razón, no fue una fiesta para ella. Ése fue un punto muy bajo", dijo Will Smith.

Además, en últimas declaraciones, al show Red Table Talk afirmó lo siguiente: "Teniendo en cuenta todo lo que ha sucedido en las últimas semanas, la familia Smith se ha centrado en la curación profunda. Algunos de los descubrimientos en torno a nuestra curación serán compartidos en la mesa cuando llegue el momento. Hasta entonces... seguiremos ofreciendo testimonios poderosos, inspiradores y sanadores como el de nuestro impresionante primer invitado", afirmaron.

