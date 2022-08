Japa asegura que vio la muerte cerca; le da gracias Dios por la vida

La vida del cantante Japanese ha cambiado mucho tras el derrame cerebral que sufrió el pasado mes de mayo y eso lo ha dejado saber en un testimonio que le brindó a su mejor amigo Principal.

Según narra el famoso, estuvo en como y atravesó "el valle de la muerte", algo que no cualquiera podría describir con simples palabras.

"Cuando salí de ahí empecé a ver, empecé a hablar porque yo no hablaba y empecé a oír. Yo no deseo nada de lo que hay allá en el otro lado del mundo. Estuve un mes en coma y Dios me salvó, lo único que me falta es pararme de aquí", dijo

El artista ha quedado con serias secuelas de este derrame y en estos momentos se mantiene en terapias para volver a ser la persona que era antes.

Japa confía en Dios y tras recuperarse profetizará su palabra para salvar más almas.