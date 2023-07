Japa le pide a ministro de turismo que le pague

Japanese le envió un mensaje al ministro de turismo para que le pague lo que le adeuda a él y otros artistas que todavía esperan el pago de su presentación en la fiesta del Carnaval.

“Ministro de turismo dónde está el dinero de los artista que no le has pagado, me voy a morir por tu culpa”, escribió Japa en su cuenta de Instagram, donde dejó un video expresando que así como el ministro come, los artistas también tienen una familia que alimentar.

“Toma chocolate, paga lo que debes... Ministro de turismo, paga lo que debes, tienes a los artistas que fueron a la Cinta Costera y no le has pagado... yo tengo que pagar mis pastillas, mis terapias, y tú no has pagado, tú crees que yo le tengo que pedir a alguien... si yo no tengo mis pastillas me voy a morir, y tú no quieres que yo me muera, porque la culpa va a ser tuya, así que tengo ya cinco meses de no comprar pastillas, así que ya deja tu relajo y paga lo que debes, ministro”, puntualizó el reguesero.

