Japa suelta plena: "A los diputados hay que amarrarlos con alambre"

El cantante Japanese expresó su molestia por lo que pasa en el país en estos momentos y le sacó una plena a los diputados.

"A los diputados hay que amarrarlos con alambre, cuando quieren voto la cabeza me la lam...", dijo.

Según el famoso, la situación no es la mejor y los actuales diputados del país solamente están pensado en política.

Japanese ha expresado su indignación con el actual Gobierno. Hace un tiempo le reclamó a la ATP el pago por su participación en los pasados carnavales.

"Ya no se caminan la calles como antes, con cara de yo no fui y son maleantes. No alcanza la plata para la comida, luz y agua", puntualizó.

