Japa sufre otro ataque cerebral. 'Si me voy, me voy con Dios'

El cantante Japanese reveló a través de sus rede sociales que sufrió otro ataque cerebral y tendrá que atenderse de emergencia para descartar alguna complicación en su salud.

"No sé si serán mis últimas palabras. Ayer tuve un ataque cerebral. Si me voy, me voy con Dios. Gracias por todo mi gente de la city, Colón y el interior. Y toda mi gente que me apoya de otros países. Los amo mucho, gracias por apoyar mi carrera todos estos años. Les dejo muchas canciones", dijo Japanese.

El cantante aseguró que se dirigía al hospital en Paitilla para ser atendido y ver que no es nada grave.

Japanese estuvo en coma y sufrió un derrame cerebral hace unos meses.