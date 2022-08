Japa tira plena; recuerda cuando alguien dijo que pelaba el bollo

Leavitt Eduardo Zambrano, conocido como Japanese, no ha dejado de soltar plenas, esto a pesar que aún le es complicado cantar tras sufrir un derrame cerebral.

En esta ocasión no le tira pulla a alguien en especial, sin embargo, recuerda el audio que filtró un gracioso cuando estaba en coma.

En ese clip, una persona afirmaba que estaba como vegetal y más nunca iba a despertar, por lo que le decía todos los panameños que se prepararan para lo peor.

"Yo no uso pijama, por iPhone te llama, cuiado no amanece mañana. Gracias a Dios estoy de pie, estuve en coma casi un mes. De hoy no pasa, estaba hablando y queda como un vegetal", dice parte de la plena.

Japa bromea y afirma que solo Dios tiene la última palabra para decir si te vas o te quedas.

Algo que hay que recordar, es que cuando estuvo mal, fueron muchos los que especularon que no sobreviviría, incluso amistades que el consideraba cercanas nunca se acordaron de él. Ni siquiera le dieron la mano para ayudarlo.