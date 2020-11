Japanese a 'Nito': 'Póngase la mano en el corazón, no estamos cobrando nada'

El cantante de reggae Leavitt Zambrano, mejor conocido como Japanese, le envió un mensaje directo al mandatario Laurentino "Nito" Cortizo y le pidió que se ponga la mano en el corazón, debido a que muchos artistas la están pasando mal.

"Japa" como es conocido, decidió pronunciarse en nombre de muchos artistas del patio, pues en estos momentos no han podido generar nada para saldar sus deudas.

"Bloque 6, ni el bloque 5, los artistas no estan generando nada, y los juzgado de pensión, los jueces, a nadie le importa. La luz, la casa, el banco están cobrando. ¿Dónde están los que piden fotos y videos ahora? Señor 'Nito' Cortizo, le habla su hermano de toda la vida el 'Japa', ni por la Spac, ni por Produce, ni 'live' estamos cobrando nada para la industria", dijo.

Además de eso, subió un video en el que recalcó lo siguiente: "No hagan que me monstrosie, me fucking monstrosie. Kafu está pagando 600 y algo al mes, ya no tiene plata por mes. No se está generando nada. Señor presidente, póngase la mano en el corazón, no estamos cobrando nada", recalcó.

Tras su publicación en Instagram, varios compañeros de tarimas expresaron su sentir con el famoso y afirmaron que Japanese tiene razón, por lo que piden se haga algo de manera urgente.