Japanese sigue en estado delicado tras sufrir un derrame (Video)

El cantante Japanese sigue dormido en una cama del hospital del Santo Tomás y familiares piden orar por su salud para que pueda superar este problema tras sufrir una accidente cardiovascular.

DJ Mckoy, compadre de muchas batallas, detalló que el famoso venía con fuertes dolores de cabeza desde hace varios días. En la nota anterior Kelvin Rey, productor de él, detalla que habló con él anoche y no se sentía muy bien.

El conocido DJ lo visitó en el nosocomio y relata que sigue en cama, mantiene difucultades para respirar y sigue dormido.

"Aquí me van como en 7 juicios, para arrancarme la peluca, me ven viajando y piensan que tengo plata y me querían meter preso. No tengo plata para comprar la medicina y ando malo con la presión", dijo Japanese en un audio que posteó.

Según Mckoy, el estado de salud es delicado y los especialistas lo siguen atendiendo para que se recupere pronto. Japanese es diabético, algo que lo ha afectado con ceguera en uno de sus ojos.

"72 horas esperando una evolución. Oren por él para que salga de esto. Dentro de todo lo que cabe en esta condición delicada. Su estado es complicado y esperamos que salga de esta difícil prueba", detalló.