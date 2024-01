Japanese sigue esperando el pago de sus canciones por la SPAC

Japanese sigue a la espera de que la Sociedad Panameña de Autores y Compositores (SPAC) le pague su dinero por las regalías de sus canciones, aunque aseguró que ya le dijeron que no le van a pagar ese dinero, con todo y que él envió todos los papeles que le solicitaron de sus canciones.

"Le vengo a decir a todo el mundo que me retiro de esta película, espero que a ninguno de ustedes le de ningún derame, ni a ninguno de su familiar, ahí está la SPAC que yo le mandé todo la música escrita y todos los papeles y no han pagado, dice que no van a pagar nunca, así que lo olvide, ya me lo dijeron", expresa Japanese en un video que dejó en su cuenta de Instagram.

Mediante sus historias de Instagram, manifestó que él no tiene problemas con nadie, ni con la SPAC, lo único que quiere es que le paguen su plata, porque él mando su papel y las pruebas. En cuanto al dinero que le dieron, lo recibió su esposa, y fue utilizado para comprar medicamentos que tiene que tomar a diario, además de los gastos en su chequeo médico y terapia.

"Yo hubiese dado mi vida por Delfia, yo me quiero ir, porque muchos de ustedes están dizque 'ay, no, la plata', la señora que le dieron la plata, pagó el hospital, pagó las pastillas, pagó inyección, pagó donde yo vivía que era como 5 mil... yo huibiera dado mi vida por Delfia, pero a nadie le importa", afirma el reguesero, quien ha sufrido cuatro derrames.

