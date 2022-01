Jaramillo: 'Voy haciendo mi propia terapia y aceptando'

La madre del periodista Ricardo Jaramillo falleció hace poco y él sigue tratando de retomar su ánimo y aceptar este momento, y sin duda sus seguidores han sido de mucho apoyo, pues ha recibido muchas muestras de cariño de parte de ellos.

El comunicador, mediante un emotivo mensaje recordó a su madre y dijo que está haciendo su propia terapia para levantar su ánimo, aunque sabe que le tomará tiempo. Compartió una galería de fotos de cuando era bebé junto a su progenitora y agradeció a sus seguidores el cariño.

"Voy haciendo mi propia terapia, retomando el ánimo y aceptando, en un proceso que estoy seguro me tomará tiempo. Pero hoy es un día para recordar, según la tendencia de las redes sociales, y quiero aprovechar este momento de calma. Aquí algunas fotos con Mima cuando era apenas un bebé", manifestó Jaramillo.

Añadió: "Cuando era niño y ya en la adolescencia pensaba siempre en qué iba hacer si me daba fiebre y mi mamá no estaba. Era experta en todo, todo lo resolvía, pero lo más importante es que una fiebre no nos duraba a mi hermana y a mi ni dos días, ella era efectiva quitándola".

Recordó lo mucho que su mamá Berta era querida por quienes la conocían, debido a lo amable y atenta que era.

"En la familia se le hacían muchas bromas a mi mamá porque era como si hubiese nacido vieja. Ella fue hasta la mamá de sus hermanas, incluyendo a la mayor. Y en sus trabajos, en sus estudios y amistades brindaba la misma protección, no en vano le llamaban de cariño MAMÁ BERTA. Todos la quisieron y no porque quisiera caerle bien a todos, es que su naturaleza era ser cordial, amable y atenta con todos", dijo.

Por último, señaló que le cuesta aceptar, pero en vida la amó y eso le llena el corazón.

"Ella fue mi maestra para la vida, de ella tengo el mejor de los ejemplos en muchos sentidos. ¿Me cuesta? Si, me cuesta aceptar que ya no está. Es una sensación extraña, pero la amé y me amó, nunca tuvimos duda de ello. Eso me llena el corazón... Comparto esto con ustedes porque me han hecho sentir querido y aquí hay un poquito de mis alegrías, con nostalgia, pero colmado de maravillosos recuerdos", sentenció.