Jav Jurado se fue para EE.UU. y grabó "Sola" en Colorado

El cantautor venezolano Jav Jurado lanzó hoy “Sola”, el cuarto sencillo de su próximo EP debut en solitario que se lanzará en los próximos meses.

Esta canción viene después de “Tu Gato”, un reggaetón nostálgico sobre no poder superar una relación, “Desamores”, un pegadizo reggaetón lento con letras empoderadoras, y “Una Vez Más”, un pop rock divertido que marcó el comienzo de una nueva era para la trayectoria musical de Jurado.

Escrita por el propio Jav Jurado, “Sola” es un conmovedor reggaetón lento que te lleva por un viaje emocional de terminar una relación y cortar todos los lazos con tu ex, tratar de olvidar a esa persona y arrepentirte de haber tomado esa decisión. Las emotivas letras, combinadas con su voz conmovedora, capturan las emociones crudas y vulnerables experimentadas durante las secuelas de una relación fallida.



El video musical, filmado con un iPhone el invierno pasado en el pintoresco pueblo de Crested Butte, Colorado, marca el debut como director de Jav Jurado. Las imágenes complementan perfectamente la narrativa de la canción, representando el sentimiento frío y vacío de dejar ir a la persona que amas y preguntarte si eso fue lo correcto. Con su visión artística, Jav Jurado ha creado una experiencia cautivadora, llevando a los espectadores en un viaje emocional profundo.



“Desde escribir la letra hasta incorporar elementos de balada pop mezclados con más sonidos urbanos, hasta desarrollar una idea para el video musical y darle vida. Esto es lo más personal y vulnerable que me he puesto con el público, y estoy emocionado que todos puedan ver de lo que soy capaz ”, dijo Jav Jurado.



“Sola” fue producido por el productor panameño Johnny Jey B, y mezclado y masterizado por Eddie Ortega, y muestra la versatilidad de Jav Jurado como artista y su habilidad para conectarse con los oyentes a un nivel profundo.

