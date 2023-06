Jefa de diversidad de Disney renuncia; indican que causó fracasos

La jefa de diversidad de Walt Disney Company desde 2017, Latondra Newton, dimitió a su cargo dentro de la empresa para dedicarse a sus proyectos, sin embargo, entre los rumores de su salida se afirma que todo es por los desastres en taquilla al querer hacer una inclusión forzada.

Sonia Coleman, directora de Recursos Humanos de la compañía, emitió un memorándum dirigido a los trabajadores aseguraba que Newton dimitía de Walt Disney Company para "dedicarse a otros proyectos":

Hasta el momento se informa que se unió a la compañía en 2017 y lideró las iniciativas estratégicas de diversidad, equidad e inclusión de la compañía, incluida la asociación con las partes interesadas en toda la empresa para amplificar las historias del mundo por personas de todo el mundo.

"Sé que todos ustedes se unen a mí en el agradecimiento a Latondra por sus muchas contribuciones, incluyendo el impacto duradero que tuvo en nuestros empleados y nuestra cultura. Trabajando junto a todos vosotros y a tantos otros, inspiró a innumerables miembros del reparto y empleados para lograr un cambio duradero y ayudar a crear un mundo en el que todos podamos sentirnos seguros y al que todos pertenezcamos", dijo.

Recalca: "Los subordinados directos de Latondra dependerán interinamente de Julie Merges hasta que se designe un nuevo responsable de DEI. Quiero dar las gracias a Julie por dirigir este equipo junto con su organización de Adquisición de Talentos. Además, Shelby Curry y el equipo de Comunicaciones Internas de DEI continuarán reportando a Carrie Brown en su rol de líder de comunicaciones internas y compromiso para la compañía".

¿Por qué se fue o la botaron?

Como directora de diversidad, Newton se ocupó de supervisar algunas de las políticas de diversidad e inclusión que adoptó Disney en los últimos años.

La compañía, en su web, asegura que desempeñó su labor "ayudando a Disney y a sus empleados de todo el mundo a contar historias que entretengan, iluminen e inspiren". No sólo eso, también se preocupó de que todas las personas se sintiesen apoyadas y representadas:

Entre uno de sus trabajos más señalados lo realizó junto a Bob Iger y Bob Chapek tras la muerte de George Floyd. Los tres publicaron un memorando en mayo de 2020 titulado Resolve in the Time of Unrest en el que aseguraron lo siguiente:

Disney desde hace un tiempo comenzó a implementar políticas woke y a introducir personajes LGBT en sus productos audiovisuales, pero las iniciativas no están funcionando tan bien como esperaba el gigante del entretenimiento.

Tanto han sido las críticas, que Elemental, la nueva película de Pixar, se convierta en el peor estreno de la historia de la compañía.

