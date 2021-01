Jefree Star se pronuncia y aclara su supuesto romance con Kanye West

El reconocido maquillador y estrella de internet Jeffree Star, mismo que ha estado envuelto en la reciente polémica que rodea el supuesto divorcio entre Kim Kardashian y Kanye West, habló finalmente de la situación y explicó lo que está pasando.

Según Jefree, este rumor fue creado por una cibertnauta de nombre Ava Louise, la misma que causó controversia al crear el polémico “coronavirus challenge”, donde retaba a otros a lamer asientos de baño.

“Me desperté y mi teléfono estaba explotando y dije: ‘¡Ay, Dios mío!, ¿qué escándalo está sucediendo hoy?’, honestamente no tenía idea, ¿cierto?, me lo sigo diciendo a mí mismo. Estoy viviendo en este hermoso estado (Wyoming), amo la vida y estoy listo para el 2021”, comentó sorprendido ante la situación.

Star reveló que recibió “un millón de mensajes, llamadas, noticias. Estaba en Internet y vi la más estúpida mierda que he leído jamás en mi vida; la cabeza dice ‘Jeffree Star podría estar durmiendo con Kanye West’ y me pregunté por qué, ¿porque vivimos en el mismo estado?”, exclamó.

Al ver este revulú decidió aclarar la situación: “Estoy soltero. No me estoy acostando con nadie. Esto es tan extraño… Es tan estúpido”. Fue más allá al dar sus razones por las que no podría tener una relación con West: “Permítanme decir esto una vez… me gustan los hombres muy altos”, en alusión a la baja estatura del esposo de Kim.

Agregó: “Kanye y yo nunca salimos juntos, y todo esto es realmente divertido”, además dio una breve explicación del motivo por el que mencionó al rapero y político en su canción de 2009 titulada Bitch Please: “Digo una línea sobre él. Pero era muy parecido a Eminem. Mencioné como 50 celebridades”.

“También una vez fui a un concierto de Kanye con otros raperos y la gente está mencionando eso. Tienen mucho tiempo libre”, comentó. Star hizo eco a la supuesta culpable de la filtración de su presunto affaire: “No puedo y, si Kris Jenner organizó todo esto: feliz año, dulce niña. Pero… no, Jeffree Star está soltero”, sentenció.

Aunque los rumores han bajado por su aclaración, el tema del divorcio no ha desaparecido y aún se menciona que hay una tercera persona involucrada.