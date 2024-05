Jeremy Renner murió tras su accidente, pero lograron revivirlo

El actor Jeremy Renner estuvo muerto por un tiempo y revivió, esto según declaraciones reciente del famoso a medios estadounidenses.

Como ya se sabe a inicios del año pasado, Jeremy Renner, mejor conocido como Hawkeye, sufrió un accidente bastante grave, en el cual básicamente una quitadora de nieve le pasó por encima, dejándolo casi inválido y casi al borde la muerte, de no ser porque los vecinos lo vieron a tiempo.

Desde ese momento estuvo en urgencias de hospital por varios meses, hasta recuperarse casi al completo, y de forma reciente se ha compartido nueva información sobre el incidente mortal.

De forma reciente, el actor Michael Beach, quien trabaja con Renner en la serie de Major of Kingstown, que el accidente que se dio con la quita nieves dejó muerto al actor por muy pocos segundos, por lo que prácticamente falleció clínicamente cuando lo atendían en el hospital.

El actor habría sufrido 38 fracturas durante este problema, y desde entonces les estaría reportando su evolución, la cual resultó ser sorprendente para una situación de tal magnitud.

"Jeremy es un caballo de guerra, hombre. Quiero decir, ese tipo, ya sabes, se roció 38 huesos. De hecho, murió, lo que no supe hasta que me lo dijo, y ha estado volviendo. Y dice que no estaba seguro de cómo sería. Pero estaba listo. Y dice que cada semana se siente más fuerte y más fuerte. Y no ha habido interrupción por sus habilidades físicas o no. Está en ello. Es genial. Sí, es un gran tipo. Y es tan duro como las uñas", dijo.

Jeremy Renner no está del todo recuperado, pero su avance ha sido notable y ya cuenta con más movilidad que antes.

