Jeremy Renner no quería morir tras ser aplastado por una máquina

El actor Jeremy Renner se mantuvo en el centro de las oraciones de sus millones de fanáticos alrededor del mundo, esto, tras tras accidentarse con un quitanieves, mientras, según reveló él mismo, intentaba salvar la vida de uno de sus sobrinos.

Como consecuencia del suceso que sufrió el pasado 1 de enero se fracturó más de 30 huesos, estuvo en cuidados intensivos y los médicos dudaron que volvería a caminar y mucho menos hacer sus acostumbradas escenas de acción, sin embargo, su resiliencia fue más fuerte que sus padecimientos.

Tras meses de esto, el actor sentó a hablar con la periodista Diane Sawyer en la que es su primera entrevista.

En un breve adelanto de la entrevista, que se publicará en los próximos días, Renner recuerda que estuvo despierto todo el tiempo que duró el incidente y cuando fue trasladado al hospital.

“Elegí sobrevivir. Dije: ‘No me vas a matar. De ninguna manera'”, aseguró visiblemente emocionado.

Su quitanieves, que pesaba aproximadamente siete toneladas, lo atropelló mientras ayudaba a su sobrino a sacar un vehículo “atascado” de la nieve.

“Perdí mucha carne y hueso en esta experiencia, pero me reabastecieron y me llenaron de amor y titanio”, dijo el actor, famoso por dar vida al arquero Hawkeye en el mundo fílmico de Marvel. “Ahora (cuando me miro al espejo) veo a un hombre con suerte”.

Renner planea asistir al estreno de su nuevo reality Rennervations, de Disney+, el próximo 11 de abril, lo que marcará su primer evento público desde el accidente.

