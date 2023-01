Jerónimo Gil se disculpa por tirar bala y asustar a la gente

El actor venezolano Jerónimo Gil apareció en una entrevista publicada por el periodista Luis Olavarrieta, para pedir disculpas por haber disparado un arma frente a la discoteca Eco, ubicada en El Rosal, Venezuela.

“Tenía que pedir unas disculpas públicas, por mi comportamiento, no fue un comportamiento ideal, fue bajo los efectos del alcohol. No había razón en ese momento”, dijo.

Posteriormente se disculpó con sus hijos, madres y familiares que están en el exterior y que según comentó se encuentran preocupados por su situación.

También envió un mensaje a los dueños de la empresa Eco por lo sucedido: “Estoy avergonzado con ustedes, quiero pedirle disculpas a los empleados, a los porteros que los conozco desde hace muchísimos años y me conocen a mí. Hermanos, disculpen, estoy avergonzado”.

“Discúlpenme por haberles causado esta incomodidad, estoy súper avergonzado de mis acciones y también estoy muy sorprendido de las cosas que hice”, añadió.

El actor indicó que está a la orden de las autoridades para asumir las consecuencias de su irresponsabilidad.

“Gracias a las personas que me quieren, que me apoyaron. Gracias también a las personas que me dijeron cosas que puede ser que me merezca, les mando luz y que Dios les bendiga”, manifestó.

Gil está detenido y se le acusa de los delitos de descarga de arma de fuego, porte ilícito de armas, y lesiones y estafa.

