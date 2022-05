Jerry Rivera se cabrea con fan: 'Te pago para que te vayas'

El cantante Jerry Rivera se rayó por completo en una presentación reciente, esto por el ruido excesivo que generaba un fanático al punto que comenzó a molestar a otros asistentes.

LEE TAMBIÉN: Marc Anthony llega a Panamá y presume a su polla bien feliz

Publicidad

Rivera no soportó la acción de esta persona y paró el concierto para confrontarlo de una buena vez. Un fanático gritaba por los aparentes problemas técnicos con el audio. Esto aparentemente se suscitó en Puerto Rico.

"Lo que necesito es que tú principalmente pares de dar instrucciones, hay problemas técnicos, tú el alto, para de gritar y dar instrucciones. ¿Cuánto pagaste por estar aquí? Ok, no me importa si eres boricua. Tienes que respetar a la gente, tú pagaste, te pago para que te vayas", dijo.

Ante la reacción del famoso muchos se molestaron, otros lo apoyaron, sin embargo, al final llegaron a la conclusión que le estaban faltando el respeto al artista.