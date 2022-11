Jewel Staite y Zach Smadu desde Canadá revelan todo de "Family Law"

Universal TV estrenó para Latinoamérica la comedia dramática "Family Law", una imperdible ficción que explorará las relaciones familiares bajo un mismo ámbito de trabajo, y donde la única salida de uno de sus miembros será afianzar reencontrarse en la unión familiar mientras aprende con sus clientes sobre el valor y la importancia de la familia.

Dos de los actores principales, Jewel Staite y Zach Smadu le contaron todo los detalles de esta producción desde Canadá, incluyendo detalles bastante llamativos de esta serie que está dando mucho que hablar.

La serie cuenta la historia de Abigail Bianchi (Jewel Staite), una abogada que ha atravesado problemas con la bebida y que está luchando por rehacer su vida y su carrera profesional. Tras un grave incidente en el juzgado que es viralizado, es multada y puesta a prueba para ejercer de nuevo su profesión. Así es como Abby se ve obligada a entrar en el bufete de abogados de su padre y a llevar casos de familia por primera vez junto a sus hermanastros.

Con 10 episodios, fue creada por Susin Nielsen (“Artic Air”) y está protagonizada por un reparto muy sólido en el que destaca la actriz Jewel Staite (“The Magicians”) como el personaje principal, Abby Bianchi. Junto a ella están su padre Harry Svensson, interpretado por Victor Garber (“Titanic”); Daniel Svensson, el hermanastro de Abby y abogado en el bufete de Harry a quien da vida el actor Zach Smadu (“The Expanse”); y la actriz Genelle Williams (“Orphan”) queasume el rol de Lucy Svensson, la hermanastra de Abbey, una psicóloga con problemas de compromiso con su mujer.

En primer lugar, me gustaría saber, ¿qué les llamó la atención a ambos para participar en este proyecto?

Zach Smadu: Oh, creo que sin duda fue la escritura y los guiones. Cuando lo leí por primera vez, me quedé como tan, tan impresionado, pero también un poco confundido. Era tan divertido y dramático al mismo tiempo, y nunca había visto algo así en un programa como este. Así que fue intrigante para mí y luego conocer a todos los que trajeron a la serie; cuando conocí a Jewel, a Janelle, a Victor, y tuvimos a la familia junta, yo estaba como, “oh, esto no va a ser ningún trabajo en absoluto”.

Jewel Statite: Sí. Sí. Es gracioso lo que dijiste sobre la comedia, porque cuando lo lees en la página puede ir en cualquier dirección, ¿verdad? Así que me pregunté durante el proceso de audición ¿hasta dónde podía llegar con la comedia?; Me arriesgué y traté de encontrar la gracia en cada escena, pensé “tal vez hacen un montón de escenas en cada escena”, y por suerte esa era la dirección que estaban tomando. Pero Susan Nielsen es nuestra showrunner, y ella es una fantástica narradora; es una novelista, ganadora de grandes premios;. así que ella, escribe de manera hermosa y ella realmente escribió personajes de carne y hueso, así que al ver su visión en estos personas desde los primeros episodios, supe que iba a ser algo especial.

Eso es impresionante, sabemos que ambos tienen un tipo de personaje muy diferente ¿Cómo se han preparado para cada uno de ellos y qué comparten con cada uno de ellos, de su propia personalidad?

Zach Smadu: Bueno, yo fui a la escuela de derecho.

Jewel Statite: ¡No lo hizo!, ¡es un mentiroso!

Zach Smadu: No no, la verdad es que tuve que buscar. ¿Qué significa la ley? Hubo un montón de preparación y ya sabes entender obviamente el vocabulario y la jerga que los abogados hablan. Para mí ha sido una gran preparación, sólo para ser capaz de sentirme cómodo en ese mundo. Y creo que con lo que me conecto de Daniel es su sentido del deber y su sentido de la lealtad, creo, y encuentro divertida su falta de sentido del humor. Realmente disfruto de cómo no tiene un buen sentido del humor, o al menos tiene dificultades en el mismo. Se toma a sí mismo demasiado en serio. Eso me gusta mucho personalmente.

Jewel Statite: Creo que Abby y yo compartimos la voluntad de hablar antes de pensar, a veces cuando algo quiere salir de mi boca, yo pienso "¿Debería decirlo en voz alta?, sí". Y Abby es mucho menos apologética al respecto; Abby es como, "sí, él dijo eso, qué vamos a hacer al respecto". Pero me encanta la dicotomía de ella, creo que es muy admirable en muchos sentidos; ella es tan grande en su trabajo, ella luchadora, ha pasado por mucho y es muy divertida y tan desgarradora; realmente sólo quiere ser amada y aceptada por lo que es. Sin embargo, ni siquiera sabe realmente quién es, así que es una lucha constante para ella. Es un placer interpretarla, cada día hay muchos elementos de comedia y mucho drama que tenemos que representar y como actor, eso es todo lo que realmente quieres, ser capaz de hacer eso. Todo eso hace cada día que sea muy especial. Desde luego, no esto no lo consigues siempre.

Jewel acabas de decir que es muy especial para ti como actriz, poder interpretar de muchas formas a cada uno de los personajes que representas. Te hemos visto en proyectos como Expediente X, Almacén 13, y pareces muy versátil. ¿Qué género es el que más te gusta interpretar?

Jewel Statite: No lo sé. Ya sabes, es un mundo tan divertido, pero la comedia dramática es lo que más me gusta hacer. Me encantan los proyectos que están dispuestos a ser divertidos y dispuestos a ser desgarradores al mismo tiempo, y no siempre son fáciles de encontrar; sabes, he hecho mucha ciencia ficción y me encanta hacer ciencia ficción porque los mundos en los que te metes son simplemente, tan locos y tan totalmente fuera de lo común; es divertido como actor imaginar esto, este tipo de cosas. Pero sabes, interpretar personajes defectuosos siempre han sido de mis favoritos, el héroe reacio o la persona que no es un héroe en absoluto. Me gustan los personajes que luchan por saber quiénes son y me encanta retratar la verdadera humanidad de una persona. Puede ser difícil de hacer, pero también puede ser realmente catártico.

Zach Smadu: Sí, estoy de acuerdo, creo que son ambas cosas, lo realmente divertido de la actuación es cuando consigues una obra. Hay tantas facetas y diferentes situaciones de los distintos personajes y de las distintas situaciones; sabes, no hasta los extremos, pero dentro de un mundo sólido y real y de relaciones reales, eso es realmente divertido. Y creo que nuestro espectáculo hace un muy buen trabajo de eso. Obviamente, como dijimos de Susan, la showrunner, la creadora y la escritora, ella simplemente le ha dado a estos personajes tantas oportunidades para mostrar diferentes lados de ellos. Y no se consigue a menudo, ya sabes, he hecho diferentes programas donde es como un drama policial muy oscuro.

Jewel Statite: También he hecho de esos.

Zach Smadu: Sí, es que, ya sabes, ya no te ganas una sonrisa, y mucho menos una risa, porque es muy pesado. Así que esta serie, sí, se sumerge en algunos temas muy serios y algunos casos muy serios, con consecuencias reales para los personajes, pero al mismo tiempo, podemos encontrar un espacio en este mundo para encontrar un momento en el que un chiste nos permita pasar por la puerta al mismo tiempo y reírnos el uno del otro y lo demás. Y eso es, esa es la verdadera belleza del programa.

Jewel Statite: Bueno, Abby y Daniel son un poco ridículos, sí. Ya sabes, dicen cosas ridículas, hacen cosas ridículas y no tan divertidas e hilarantes para interpretar y ver hasta dónde podemos llegar con eso, ya sabes, poner a prueba los límites un poco y poder salirnos con la nuestra si nos quedamos atascados en la puerta o podemos salirnos con esas miradas que nos estamos dando, los pequeños chistes que se nos ocurren en escena, es divertido cuando nos dan esa libertad.

Zach Smadu: Y funciona en este mundo porque el hecho de que empujemos entre nosotros nuestros propios límites porque es una relación hermano-hermana, (medio hermano) que nunca hemos tenido antes, donde nos estamos conociendo por primera vez y relacionándonos unos con otros, tiene sentido, tiene sentido porque pueden convertirse en niños el uno para el otro y actuar de cierta manera. Así que creo que eso es lo que lo hace genial, porque es divertido y dinámico, pero también real. Sí, se siente muy real.

Sí, es como, el reflejo perfecto de una familia, lo que estamos viendo en Family Law. Así que es realmente interesante cómo se aproximan tan bien a la realidad de una familia. Hablando de familia, ¿cómo es su relación con el reparto? ¿Cómo sienten esta familia en el trabajo?

Jewel Statite: Sí, somos muy cercanos.

Zach Smadu: ¡Es tan desagradable! (entre risas)

Jewel Statite: Es irritante (entre risas) . Sí, la gente es como, "oh Dios, estos chicos". Pero como es un festival de efusividad, cada vez que nos preguntan por el otro, seguimos y seguimos hablando de lo mucho que nos queremos, pero es la verdad. Y también, ya sabes, todos hemos estado trabajando en esta industria durante mucho tiempo y sabemos lo raro que es sentir este sentimiento de familia, conseguir un reparto que, ya sabes, no sólo se lleva bien, sino que todos tenemos la misma ética de trabajo, todos trabajamos de la misma manera, todos estamos preparados y todos estamos listos para ir cuando llegamos al set. Todos trabajamos de la misma manera, todos estamos preparados y todos estamos, ya sabes, listos para ir cuando llegamos al set. Pero no somos pretenciosos al respecto, no hablamos de la actuación, quiero decir, puedo contar con una mano cuántas conversaciones hemos tenido sobre la actuación en general.

Zach Smadu: Por lo general, ha sido en un entorno como este en el que lo hablamos, no entre nosotros.

Jewel Statite: Siempre es interesante. Pero ya sabes, hemos llegado a conocernos como personas de una manera muy, muy profunda. Y es el nivel de profundidad en el que nos sentimos como una familia. Pasamos muchos fines de semana juntos. Sí, y estos hombres son de fuera de la ciudad, pues lo eran. Los hemos convencido mudarse a Vancouver.

Zach Smadu: Así de cercanos somos que ella dice "deberías mudarte".

Jewel Statite: Es oficialmente un residente. "Sí, después de tres años, si un par de años." No, pero ya sabes somos una familia y estoy muy, muy agradecida por eso, porque yo sé lo raro que es.

Zach Smadu: y eso hace que el trabajo sea mucho mejor también cuando consigues un show que va más allá del set y no se siente como "si, aquí vamos, va a ser un trabajo pesado", es como si fueras a ir al colegio con tus mejores amigos, sabes.

Jewel Statite: y no tenemos Divas. No hay Divas en nuestro programa, todos estamos ahí para trabajar. Todos disfrutamos de lo que hacemos y eso es realmente encantador y refrescante, también.

Es increíble. Me gustaría saber si incluso en sus proyectos anteriores ¿se sintió así con su reparto o es sólo en esta ocasión?

Jewel Statite: la única vez para mí que fue remotamente similar a esto fue Firefly y eso fue hace 20 años, y seguimos siendo. muy cercanos. Tenemos un pequeño chat de grupo que tengo en silencio porque están constantemente enviando mensajes de texto en ese chat todo el tiempo sobre tonterías la mayor parte del tiempo. Pero, ya sabes, eso fue hace 20 años y esta es la primera vez desde entonces que sentí esta cercanía donde... Creo que todos sabemos que si el programa terminara mañana, no lo permita, tocando madera, seguiríamos siendo una familia. No importa lo que sea, están atrapados conmigo para toda la vida.

Zach Smadu: Hemos dicho que incluso después del primer año de rodaje estamos como "de acuerdo, esto es, estamos todos juntos aquí", para mi no ha habido nada como esto; Es decir, he trabajado en programas, me encanta trabajar con la gente y he adorado trabajar con ellos. Pero creo que en ese caso, tanto por el material en el que nos sumergimos como por las relaciones en el programa, y también por el hecho de que queremos pasar mucho tiempo con los demás, con todas nuestras familias, nuestras diferentes familias mutuas. Ya sabes, cuando vienen a la ciudad o rodamos, es como una gran familia extendida, lo que es muy irónico, ya que en la serie es bastante conflictiva. Pero en la vida real, ya sabes, ella está Se junta con mi hermano y mi cuñada y mi hermana y mi cuñado y así.

Jewel Statite: Y sabes, se pelea con mi hijo de 7 años.

Zach Smadu: Ya sabes, mientras que existe el mejor niño de todos, ya sabes, nos gusta que estamos, somos muy muy cercanos.

Jewel Statite: Creo que la gente siempre se sorprenderá al oír que nos queremos porque, ya sabes, jugamos a que no nos soportamos todo el tiempo en la pantalla.

Zach Smadu: Como Victor diría, se llama actuar.

Pero es muy bonito que transmitan una familia así, que lo transmitan simplemente hablando con ustedes. Eso es realmente genial.

Mi última pregunta es, ¿qué ha sido lo más difícil del proyecto?

Jewel Statite: Oh, creo que lo legal, la jerga legal, las escenas de los tribunales no son ninguna broma. Lleva mucho tiempo prepararlas y rodamos muchas todos los días. Así que no tienes mucho tiempo para rodar esas escenas. Hay que estar muy atento y ensayarlas durante semanas.

Zach Smadu: nosotros como individuos, no tenemos tiempo de rodar en el ensayo. No, no lo tenemos.

Jewel Statite: Nos vamos a casa y hacemos los deberes y nos aseguramos de que estamos completamente preparados para salir. Diría que esa es definitivamente la parte difícil, pero también es extrañamente apasionante. No sé si te sientes así Zach.

Zach Smadu: Sí, lo encuentro estimulante porque es algo que no conozco, no soy un verdadero abogado. No conozco bien ese mundo en mi vida cotidiana. Así que sumergirme en él y ver cómo funciona, cómo se argumenta, cómo se presenta uno ante el tribunal, todo eso. Es muy satisfactorio cuando lo haces, pero requiere mucho trabajo para que funcione.





