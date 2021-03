Jhay Cortez le tira a El Chombo y dice que no ha hecho nada por la música

El tema de El Chombo y la muerte del reguetón parece ser algo que no será olvidado por un buen tiempo, esto tras las última pullas que le tiró el reguetonero puertorriqueño Jhay Cortez, en la que afirmaba que el panameño no ha hecho nada en su vida superior a ellos.

La respuesta de Cortez se da luego que el instagramer y locutor Molusco lo cuestionara, preguntando su opinión sobre el hecho que Rodney Clark se refiriera al premio obtenido por Bad Bunny en los Grammys, esto como mejor canción de pop urbano.

El Chombo publicó una imagen en su cuenta social de Instagram con un mensaje directo y breve que decía: "Te lo dijo el Grammy".

"Yo creo que es alguien que no ha logrado nunca nada en la música ni ha hecho ningún aporte positivo para lo que es el género, o la música como tal o ni tan siquiera. Si no has hecho nada para aportar la música de Puerto Rico, con que cara tu opinión debe ser tomada en serio", dijo el artista.

Recalca: "Le están dando importancia a alguien que para el género del reguetón es súper diminutivo y si el reguetón no estuviese vivo no estuviera Bad Bunny, mi persona u otros al frente a un montón de televidentes que solo ven el canal por la música americana. No habría los números que hay en el reguetón hoy en día. El reguetón evolucionó y a los más chicos de ahora nos gusta otro tipo. A los de edad de él le gusta más de lo que era antes. No ha hecho nada positivo por el género o por Puerto Rico".

Aunque El Chombo dijo que lanzaría un video para responder a todas las indirectas que le han tirado, aún no lo ha hecho, sin embargo, muchos fans lo respetan y asfirman que todos estos artistas son chiquillos nuevos a los que se les ha subido la fama.