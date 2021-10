Jhay Cortez prende las redes con su beso a Mia Khalifa en pleno 'show'

El cantante puertorriqueño Jhay Cortez debutó ayer viernes en el gran Coliseo de San Juan con un concierto que mantuvo a un público entregado en pie y que contó con artistas invitados de lujo como Wisin y sorpresas como un apasionado beso a Mia Khalifa.

En la primera de las tres noches de conciertos en la isla, parte de su gira Timelezz Tour, el intérprete urbano subió también al escenario a otros conocidos cantantes como Jay Wheeler, Ankhal, Mora y Arcángel.



Antes del inicio del espectáculo, en el que sonaron sus hits mundiales "Fiel", "Medusa", "No Me Conoce" o "Como Se Siente", Cortez dijo a la prensa que estaba "super contento e ilusionado" por actuar por primera vez en el Coliseo "después de soñarlo tanto".

"Estoy para romper y dar el show que todo el mundo quiere ver, a mi isla que tanto amo", afirmó el cantante, quien señaló que no se esperaba poder actuar "tan pronto" en el principal escenario de Puerto Rico ni que fueran a ser tres funciones.



Preguntado por Efe sobre el espectáculo, explicó que es "una experiencia más que un concierto, una experiencia audiovisual", proyectando así "el mismo concepto" que en el álbum Timelezz, lanzado a principios de septiembre.



Durante el concierto, sin embargo, no solo se escucharon temas de su último álbum, ya que como el mismo cantante subrayó estaba "loco de cantarlas todas y emocionado de hacer ese recorrido de canciones".



"Puerto Rico es una isla que se sabe las (canciones) que la gente no se sabe", dijo Cortez. Y el público, que llenó el Coliseo, le dio la razón cantando la mayoría de los temas.



Su aparición en el escenario fue al piano con la cara tapada con un buzo rojo al ritmo de "Dilema", tema al que siguió "Kobe" con un espectáculo de imágenes de una cancha de baloncesto ardiendo y fuego sobre la tarima.



El público, que ya le había recibido con gritos, se emocionó especialmente con "Christian Dior", de la que cantó toda la letra en pie.



Y llegó el turno de las colaboraciones. El primero fue el cantante, compositor, bailarín y productor discográfico puertorriqueño Jay Wheeler, con quien compartió "La curiosidad".



Subido a una grúa con la que dio la vuelta sobre la arena para terminar en otro escenario en el lado opuesto, Cortez se unió a Mora para los temas "512" y "Pégate" y más tarde a Ankhal con "Los bandoleros".



Al introducir a su siguiente invitado, el cantante de reguetón y trap latino Arcángel, quien cantó luego en solitario "El Pistolón", Cortez reconoció: "Soy el producto de artistas como tú".



Con el tema "En mi cuarto", apareció en una cama en la escena la influenciadora y ex actriz porno Mia Khalifa, con la que al final se fundió en un apasionado beso.