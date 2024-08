J.K. Rowling prende el rancho. Acusa a atleta de golpear a mujeres

La escritora J.K. Rowling, creadora de Harry Potter, prendió más las redes, esto tras la polémica pelea entre la boxeadora argelina Imane Khelif y la italiana Angela Carini.

Rowling se sumó a la ola de críticas que recibió Khelif, cuya presencia en los Juegos Olímpicos de París 2024 se volvió controversial luego de cuestionamientos públicos sobre su género. “Mirá esto y explicame por qué estás de acuerdo con que un hombre golpee a una mujer en público para tu entretenimiento”, publicó Rowling en X.

Carini y la argelina de 29 años se enfrentaron en la categoría de peso wélter (entre 63,5 y 66,6 kg), aunque la pelea no duró mucho: la italiana abandonó a los 46 segundos tras recibir una serie de golpes. “Sentí mucho dolor en la nariz, y con la madurez de una boxeadora, dije ‘hasta aquí’”, comentó tras el enfrentamiento. Aunque aclaró que no buscaba “juzgar a nadie”, al bajar del ring se la escuchó decir que la pelea era “injusta”. Eso se complementó con la decisión de no saludar a Khelif.

“Mirá este hilo [de X] y explicame por qué estás de acuerdo con que un hombre golpee a una mujer en público para tu entretenimiento. Esto no es deporte. Desde el tramposo de rojo [en referencia a Khelif, que vestía el uniforme de Argelia] hasta los organizadores que permitieron que esto sucediera, estos son hombres deleitándose en su poder sobre las mujeres”, remarcó Rowling.

No es la primera vez que Khelif se encuentra bajo el escrutinio público. La boxeadora fue descalificada al llegar a las semifinales del Campeonato Mundial de Boxeo Femenino en Nueva Delhi en 2023 por “no pasar los criterios de elegibilidad de género”. La Asociación Internacional de Boxeo aseguró, aún así, que la deportista no se sometió a una prueba de testosterona, como se había difundido en redes sociales.

Khelif fue descalificada al igual que la boxeadora taiwanesa Lin Yu-ting. Ambas atletas pudieron participar de esta edición de los Juegos Olímpicos debido a que la Comisión Olímpica Internacional (COI) utiliza otro criterio para las clasificaciones.

Rowling decidió el camino de la guerra y defendió a la boxeadora italiana, que rompió en llanto tras perder la pelea, y criticó a la organización de los Juegos de París. “Le acaban de arrebatar a una joven boxeadora todo lo que había trabajado y entrenado porque permitiste que un hombre subiera al ring con ella. Sos una vergüenza, tu ‘salvaguardia’ es una broma y París 2024 quedará empañado para siempre por la brutal injusticia cometida contra Carini”, reclamó la autora.

Ella se ha manifestado repetidas veces a lo largo de los años en contra del cambio de sexo y el activismo trans. Es un tema que protagoniza casi todas sus redes sociales, pero especialmente X, y que la llevó a ser acusada de “TERF” (Feminista Radical Trans-Excluyente) y de “transfóbica”. A mediados de la década pasada comenzó a realizar comentarios en contra de los transexuales y transgénero en redes sociales y la prensa. Entre las muchas declaraciones que hizo, dijo que “los hombres trans no son mujeres” y se posicionó contra el lenguaje inclusivo.

“Si el sexo no es real, no hay atracción hacia el mismo sexo. Si el sexo no es real, la realidad vivida de las mujeres a nivel global se borra. Conozco y amo a las personas trans, pero borrar el concepto de sexo elimina la capacidad de muchas personas de hablar de sus vidas de manera significativa. No es odio decir la verdad”, escribió en 2020 luego de una polémica generada porque dijo que solo las mujeres menstrúan.

La famosa ha tenido varios conflictos, pues en el pasado dijo que solamente hay hombres y mujeres en este mundo, causando el repudio de las comunidades trans y LGBT.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio