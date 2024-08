JLo y Ben ya estarían divorciados, informan. ¿Por qué no le duran?

Jennifer Lopez y Ben Affleck podrían haber firmado ya los papeles de divorcio y toda relación que tuvieron se terminó, además, se adelanta que emitirán un comunicado en el que detallan lo sucedido.

Luego que Ben faltara a la fiesta de cumpleaños número 55 de la diva del Bronx el pasado 24 de julio en los Hamptons y de no haber celebrado en pareja su segundo aniversario de bodas, tal parece que los rumores de una separación se habrían terminado por confirmar esta semana.

De acuerdo con información del Daily Mail, JLo y Ben Affleck tomaron esta decisión luego de hacer el último intento por salvar su matrimonio.

El tabloide británico asegura que habló con una fuente cercana a la pareja y reveló que los documentos del divorcio ya están listos, pero aún no han sido entregados. Ambos terminaron de hacer el papeleo hace aproximadamente un mes. “Están esperando el momento adecuado para entregarlos. Una vez que esto suceda, ‘Bennifer’ publicará un comunicado en conjunto, en el que dirán todos los detalles.

Por varios meses distintos medios internacionales aseguraron que Jennifer Lopez y Ben Affleck estaban camino al divorcio. Pero también se afirmaba que las dos estrellas que se dieron el “si, acepto” en 2022, estaban haciendo todo lo posible por salvar la relación.

Por el momento, no está claro qué desencadenó la crisis entre los actores. Según las primeras especulaciones, en gran parte se debió a que tienen personalidades y estilos de vida totalmente diferentes.

Mientras que Ben disfruta de mantenerse alejado del ojo público, JLo goza de la atención de sus fans que constantemente la persigue a todos lados.

Se ha dicho que su separación tiene que ver con motivos laborales, porque no tendrían suficiente tiempo para convivir y todo esto habría desgastado la relación. “Nunca dejarán de quererse, pero ella no puede controlarle y él no puede cambiarla a ella”, declaró una fuente.

Otros han asegurado que ella es muy posesiva, mandona y le gusta que todo esté perfecto.

