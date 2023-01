JLo y Jason Duhamel tienen una boda explosiva en "Shotgun Wedding"

El dinamismo, las risas y la locura del filme "Shotgun Wedding" volvieron a convencer a Jennifer Lopez para formar parte en una comedia romántica, explica a EFE la propia actriz y cantante, quien disfrutó "mucho" a la hora de rodar las escenas de acción.

"Creo que la gente sabe que soy una romántica y muchas de estas películas tienen que ver con bodas, pero esta en particular es realmente diferente a todo lo que he hecho, tiene aventura, acción y mucha comedia", comentó la actriz.



El filme que se estrena este viernes por la plataforma de streaming Prime Video sigue la historia de Tom -interpretado por Josh Duhamel- y Darcy (Lopez), una pareja de mediana edad que decide contraer matrimonio en una isla en Filipinas en compañía de sus familiares.



Tom es un hombre detallista que aspira a tener una boda de ensueño, mientras que Darcy, que hubiera preferido tener una ceremonia en solitario con su prometido, se aleja de la típica novia desesperada y perfeccionista que busca tener las cosas bajo control.



"En la vida real a mí sí me gusta estar involucrada, yo soy un poco más como Tom, no soy una 'bridezilla' (loca por la boda) pero me implico más en los detalles", contó Lopez, quien recientemente contrajo matrimonio con el actor Ben Affleck.



Los planes de boda de los protagonistas se complican tras la llegada de Sean, el ex novio simpático y aparentemente perfecto de Darcy a quien da vida el cantante Lenny Kravitz.



Kravitz, quien ha sido parte de filmes como "Precious" y "The Hunger Games", aceptó el papel para salir de la experiencia "surreal" que le significó el encierro de la pandemia.



Y consideró que su personaje es "una especie de versión ridiculizada" de él, por lo que le parecía divertido formar parte del proyecto dirigido por Jason Moore.



"El personaje de Sean me gustaba porque no es lo que aparenta y al final resulta ser diferente de lo que se podría pensar que él es", aseguró el cantante.



Tom y Darcy tendrán que replantearse si es verdad que quieren pasar el resto de su vida juntos mientras luchan contra unos piratas que han secuestrado a su familia y buscan robar todo su dinero.



Además enfrentarán persecuciones, peleas con cuchillos y enfrentamientos armados portando su traje y vestido de boda respectivamente.



UN REPARTO EXPLOSIVO

Al elenco lo completan la recién ganadora al Globo de Oro Jennifer Coolidge ("The White Lotus"), el comediante Cheech Marin ("From Dusk Till Down"), Steve Coulter ("She-Hulk"), D'Arcy Carden ("Other People") y Callie Hernández ("La La Land").



"Era muy emocionante ir al trabajo, todos los días eran diferentes y siempre había algo físico y emocionante que hacer. El elenco era increíble. Todo eso hizo que fuera una de las películas que más he disfrutado hacer en mi carrera", contó Duhamel.



Por su parte, Coolidge quien da vida a la suegra despistada de Darcy, confesó que su parte favorita de la película fue el tener la oportunidad de agarrar un arma y convertirse en una "chica mala".



"Aun cuando sabes que no son balas de verdad, es peligroso, y como mujer la posibilidad de tener un arma en las manos te hace sentir como si fueras una verdadera chica mala por un segundo", mencionó Coolidge quien aprendió a usar una AK-47 durante el rodaje.



Finalmente Cheech Marin considera que las bodas continuarán teniendo un poco de locura en menor o mayor medida que lo que presenta la película.



"Es el compromiso más importante que vas a hacer en tu vida -a menos de que lo hagas 27 veces- porque le estás confiando tu vida a alguien más y no sabes qué pasará después, y eso asusta", finalizó.

