Joako Fábrega compone canción para 'Amor Paraíso' con productor turco

Joako Fábrega disfrutó al máximo de su participación en el reality turco Amor Paraíso, tanto así que hasta compuso y creó una canción con el mismo nombre, trabajada junto a un productor turco.

Según el ex de Liza Hernández, para él fue una experiencia muy loca, porque le tocó buscar ayuda en Google para poder entenderse con el productor, y hablarle en señas, hasta que alguien le ayudó en su comunicación.

"Muy loco estar en un estudio en Turquía, donde el productor no te entiende, donde te hacen señas y no erntiendes, por suerte había alguien que me traducía. La canción me la pasaron de turco a español y no tenía sentido, la traducción no tenía sentido alguno, si la hubiese cantado así la hubiesen detestado, me tomé el tiempo y sí pedí que por favor me dejaran escribir la canción, entonces la traducían, no les parecía... escribí la parte del rap y cuando escucho el coro y el intro de la canción, me parecía que había alguien en la casa que podría hacerlo mejor... Llamaron a Sofi, Sofi llegó y cuando le puso la voz en el ritmo yo quería que borraran mi parte... lo cantó muy lindo", detalló Joako al compartir su experiencia de componer la melodía.

En su cuenta de Instagram compartió parte de la canción, destacando lo feliz que se siente hacer lo que ama. "Feliz de hacer lo que me apasiona y aportar en la composición y creación de la canción de @amorparadiso Espero les guste y les haya gustado!! Una experiencia muy loca (no solo el reality) sino trabajar con un productor Turco, traducir, componer y volver a usar traductor de Google para entendernos. PANAMÁ EN LA CASAAAAA!!!", expresó Fábrega.

